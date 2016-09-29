Edirne'nin ulaşım araçları Isuzu'dan

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29 Eylül 2016, 13:50

Anadolu Isuzu, Edirne Belediyesi'yle yaptığı projeyle, engelli ulaşıma uygun 50 adet Novo Citi'yi teslim etti.

Türkiye’de ilk kez 24 saat kesintisiz hizmet vererek bir ilke imza atan Edirne belediyesi, dün törenle filosuna kattığı Anadolu Isuzu’nun 50 adet NOVOCITI ile Türkiye’nin en genç ikinci araç filosu ünvanına da sahip oldu.

Edirne Belediyesi önünde düzenlenen törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Anadolu Isuzu Satış Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Çetaş A.Ş. Onursal Başkanı Hasan Taşar, ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Avrupa’nın otobüs üretim merkezi olan Türkiye’de, Anadolu Isuzu olarak dünya standartlarında otobüs üreten global bir firma olmaktan gurur duyduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Edirne belediyesi toplu taşıma sistemi ile Türkiye’deki pek çok belediyenin önünde yer alarak diğer belediyelere öncülük etmektedir. Bu da sayın başkan Recep Gürkan’ın toplu taşıma sistemine getirdiği yeniliklerle, ilklerle gerçekleşmektedir. Biz de bu çalışmalara projelerimizle katkı sunmaya çalıştık. Bundan da son derece mutluyuz, gururluyuz. Bu projeye Anadolu Isuzu teşkilatındaki en eski bayimiz Çetaş Otomotoiv ile hizmet veriyoruz.”



Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne dahil olan 50 yeni NOVOCITI’nin teslimi için düzenlenen törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Edirne Toplu Taşıma Sistemi için yeni bir başlangıç, belki de yeni bir milat olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

Edirne’de toplu taşımada ilkleri gerçekleştirdiklerini ve kurulan sistemin birçok il tarafından örnek alındığını anlatan Gürkan,“Türkiye’de tekerlekli ulaşımda mesafeye göre ödemeyi ilk biz yaptık. 18 noktada başlattık. Testleri devam ediyor, önümüzdeki süreçte arttırarak devam edeceğiz. Türkiye’de ilk defa 24 saat esası ile hizmeti verdik. Biz bu kararını aldık bir hafta sonra Londra tarihinde ilk kez metronun 2 hattını sabaha kadar açık tutma kararı aldı. Yani çok övünür ya İngilizler ‘medeniyetin beşiği’ diye. Edirne Londra’dan önce toplu taşımada 24 saat kesintisiz hizmete geçti. Bu hizmeti sürdüreceğiz”şeklinde konuştu.

Whatsapp Şikayet Hattı ile sorunların acil ve pratik bir şekilde çözüldüğünü anlatan Gürkan, “Bu sistem devreye girdiği günden bu yana şikayetler de azaldı. Çünkü sorunlar anında çözüme ulaşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından toplu taşıma yöneticileri Edirne’ye gelip örnek alıyorlar. Bazen Kocaeli, Samsun, Sakarya geliyor”diyerek yeni araçların Edirne Halkı’na kazasız, belasız, konforlu bir hizmet vermesini diledi.

ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Geyik de konuşmasında “Sistemde çalışan araçlarımıza 50 yeni araç daha ilave ederek, yolcularımıza hizmet sunmanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye’nin 3. en genç filosu konumunda bulunan ETUS şu andan itibaren Türkiye’nin en genç 2.araç filosu haline gelmiştir”dedi.

Geyik, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Edirne’de birçok ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün hizmete sunulan yeni araçla birlikte Serhat Birlik ETUS Ailesi olarak toplamda 40 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Geyik, “Türkiye’de ilk defa bayan şoför çalıştıran toplu ulaşım sistemi olduk. Şu anda araçlarımızda iki bayan şoför çalışmakta ve bu yolcularımız tarafından oldukça beğenilmektedir. İlerleyen süreçte bayan şoför sayımızı artırmaya devam edeceğiz”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay 50 adet midibüs filosunun temsili anahtarını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 'a teslim etti. Gürkan da Tamay'a bir teşekkür plaket takdim ettii. Törenin ardından 50 araçlık filo kent turu yaptı.

