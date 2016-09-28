Otomotivde en başarılı Ar-Ge Merkezi Tofaş'ın

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28 Eylül 2016, 19:27

Tofaş bir kez daha Türkiye Otomotiv Sektörünün 'En Başarılı Ar-Ge Merkezi' seçildi.





Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında “Otomotiv Sektör Birinciliği” ile ödüllendirildi. Böylelikle Tofaş art arda ikinci kez aynı ödülün sahibi oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi 27 Eylül Salı günü Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Zirve kapsamında Ar-Ge Liderleri de ödüllendirildi. Tofaş, Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi’ne göre Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nin “Otomotiv Sektör Birinciliği” ile ödüllendirildi. Aynı ödüle art arda ikinci kez layık görülen Tofaş adına ödülü Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’nin elinden aldı.

Ar-Ge faaliyetlerine 1994 yılında başladıklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, yaklaşık 20 yıl önce kurulan Ar-Ge Merkezi’mizin bugün geldiği noktadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Eroldu “Önceleri bilgiye erişmek, problem çözmek için Ar-Ge çalışmalarına başlamıştık. Ondan sonrası ise yeni projeler ve aralıksız yatırımlarla çok hızlı ilerledi. Tofaş’ta geçen 48 yıllık sürecin en değerli kazanımı Ar-Ge’de oluşturulan bu birikimin küresel bir projeye başarıyla dönüştürülmesi oldu. Sektörümüz için sürdürülebilir rekabet gücü ancak Ar-Ge ile mümkün olacaktır ” dedi.

Tofaş tarafından, 2014 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Egea Projesi’nin Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojileri konularındaki çalışmalara hız verdiğini hatırlatan Eroldu “Yeni bir modelin sıfırdan geliştirme sürecine liderlik etmiş olmanın yanı sıra proje kapsamındaki otomobilleri en uygun ekonomik koşullara ulaştırmak üzere, çok yönlü bir model geliştirme sürecini de başarı ile sonuçlandırabildik. Bunun bir göstergesi de Egea Sedan’ın Autobest tarafından Avrupa’da ‘Yılın En İyi Otomobili’ seçilmesi olmuştur. Tofaş geçtiğimiz yıl da Türkiye’nin En Başarılı Otomotiv Ar-Ge Merkezi seçilmişti. Bunlar Tofaş’ın yıllar içinde Ar-Ge’ye yaptığı yatırımların ve ulaştığı yetkinliklerin birer sonucudur. Artık otomotiv sektörü için iyi bir üretici olmanın ötesinde küresel ürünler geliştiriyor; sadece kendimiz için değil sektör için de teknoloji üretiyoruz” dedi.

