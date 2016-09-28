Tırsan'a Hannover'da 'Güvenlik' ödülü

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28 Eylül 2016, 19:22

Tırsan, Avrupa treyler sektörünün en prestijli yarışmasında kazandığı Trailer Innovation 2017 ödülünü aldı.

Alman Ticari Araç Üreticileri Birliği (VDA) işbirliği ile Avrupa’nın 13 ülkesinin önde gelen 14 ticari araç dergisi tarafından düzenlenen Trailer Innovation 2017 ödülleri, treyler ve üstyapı sektörlerinde benzersiz fikirleri ve yenilikçi ürünleri teşvik etmek üzere veriliyor.Tırsan, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile yarışmada ‘Güvenlik’ dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, Tırsan tarafından geliştirilen bitüm taşıma operasyonunda güvenlik konseptinin ve konseptin treyler üzerindeki uygulamasının, treyler mühendisliğinin iş güvenliğine sağladığı yenilikçi katkısı dolayısıyla verildi.23 Eylül tarihinde düzenlenen törende ödülü Tırsan adına Kilit Müşteri Yönetimi Müdürü Mehmet Önen, Hoyer Bitumen Logistik GmbH Filo Müdürü Jean Ziegert ile birlikte aldı. Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri, dünyanın likit madde taşımacılığındaki lider isimlerinden Hoyer’in, Almanya’da bitüm taşımacılığında uzmanlaşmış kuruluşu Hoyer Bitumen Logistik’in talepleri doğrultusunda geliştirilmişti. Tırsan’ın Facebook sayfasından canlı yayınlanan ödül töreni iki binden fazla kişi tarafından izlendi.IAA Ticari Araç fuarında ödül töreni sonrası açıklama yapan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Geliştirdiğimiz bu araç, 160 derecenin üzerindeki zift taşımacılığında güvenlik kurallarını yeniden tanımlaması ve 60 yıldır çözülemeyen güvenlik sorununu çözmesi bakımından çok önemli. Türkiye’nin böyle bir güvenlik standardını oluşturması daha da önemli,” ifadelerini kullandı.Nuhoğlu, “Bu ödül, ihracat odaklı büyümemiz için çok büyük bir başarıdır. Tırsan’ın operasyonel mükemmellik standartları çerçevesinde bu teknolojiyi geliştirip hayata geçiren tüm ekibimizi kutluyorum,” dedi.Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine treyler ihracatının %98’ini tek başına gerçekleştiren Tırsan, Avrupa’ya Türkiye’den tanker ihraç eden tek firma konumunda bulunuyor.Tırsan, 2014 yılında Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığında ADR mevzuatı yürürlüğe girmeden seneler önce, 2002 yılından itibaren ADR anlaşmasının gereksinimlerini karşılayan üretim süreçleri ve ürünleri ile sektöre bu konuda öncülük etmişti. Kurduğu güçlü Ar-Ge altyapısı ve yeni teknoloji üretme yetkinliği sayesinde ise bugün, Avrupa treyler sektöründe ADR mevzuatını aşan güvenlik standartlarını belirleme seviyesine ulaştı.Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitum Tankeri ile Tırsan, Avrupa’da tehlikeli madde taşımacılığında ADR mevzuatı ve işçi güvenliği uygulamalarını ileri taşıyacak yeni bir güvenlik anlayışı sunuyor.Trailer Innovation 2017 ödüllerinde kullanıcıya sunduğu yenilikler ile güvenlik kategorisinde ödül alan Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitum Tankeri, Avrupa’da bitüm üretim ve taşımacılığı standartlarını belirleyen Eurobitume tarafından en riskli bölge olarak tanımlanan aracın çevresindeki 6 metre çaplık alanın dışındaki güvenli bir bölgeden elektronik dolum ve boşaltım sağlayan uzaktan kumandalı kontrol sistemi sayesinde hem kullanıcı hem de saha ve donanım güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.Kullanıcının doldurma/boşaltma operasyonunu güvenli bölgeden idare etmesini sağlayan elektronik otomasyon sistemi, sadece kullanıcıyı güvenli bir konumda ve mesafede tutmakla kalmıyor, valfların doğru sırayla açılıp kapanmasını sağlayarak olası kazaların önüne geçiyor.Bunun yanı sıra, boşaltım hattı üzerindeki bağlantı noktasındaki koruyucu kapak aynı zamanda bir damlama kabı olarak işlev görecek şekilde tasarlandı. Bu kapak açıldığında uyarı lambaları kullanıcının dikkatini çekerken, Güvenli Başlatma Sistemi aracın frenlerini kilitleyerek treylerin hareket etmesini engelleyerek güvenliği artırıyor.Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri’nin yenilikleri arasında tanker içerisindeki sıcaklık değişimlerinin dökümünü tutan Termal Veri Kaydedici, lastik kontrol sistemi ve balata aşınma göstergesinin yanı sıra ek özellikler de yer alıyor.