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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler'e yeni Genel Müdür

Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler'e yeni Genel Müdür

Tarih 28 Eylül 2016, 19:09

Pirelli Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler Genel Müdürlüğü'ne Alp Günvaran atandı.

Pirelli’de önemli bir atama gerçekleşti. Alp Günvaran, Pirelli Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Alp Günvaran, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1999 yılında Hızlı Tüketim Malları sektöründe başlayan Günvaran, Procter & Gamble’da müşteri yöneticisi olarak farklı görevler aldı. Aralık 2004 – Nisan 2006 döneminde Shell Türkiye Şirket Operasyonları Müdürü olarak görev yapan Günvaran, daha sonra yine Procter & Gamble’da Türkiye Ulusal Müşteri Takımları Kanal Direktörlüğü ve Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama Stratejisi ve Planlama Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2013 yılı Eylül ayından itibaren Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörlüğü görevini sürdüren Günvaran, 2016 Eylül ayı itibariyle Pirelli Türkiye Endüstriyeli Lastikler Genel Müdürü olarak atandı. Alp Günvaran, bu görevinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Murat Akyıldız’a rapor edecek.

 

 

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