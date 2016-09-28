Ford Otosan, KAGİDER'den sertifika aldı

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28 Eylül 2016, 18:40

Ford Otosan, KAGİDER'den Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası alan ilk otomotiv şirketi oldu.





Ford Otosan; Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikasını almaya hak kazanan ilk otomotiv şirketi oldu. FEM Sertifikası, Dünya Bankası’nın desteği ile KAGİDER tarafından geliştirilerek; işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi süreçlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere veriliyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen tören ile KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’dan sertifikayı aldı.

Ford Otosan, çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle birlikte, iş dünyasında kadının yerini kuvvetlendirmek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda bir çok proje yürütüyor. 2013 yılında imzalanan “İş’te Eşitlik” bildirgesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, HeForShe hareketi kapsamında sunulan fırsat eşitliği, istihdamda pozitif ayrımcılık politikaları, Koç Holding’in Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitiğini Destekliyorum teması kapsamında verilen eğitimler ve gerçekleştirilen projeler ve geçtiğimiz sene başlatılan, kız öğrencilerin meslek seçiminde toplumsal cinsiyet önyargılarından sıyrılarak becerilerine uygun meslekleri seçmeleri konusunda farkındalık yaratmanın amaçlandığı “Bal Arıları Mühendis Oluyor” Projesi, Ford Otosan’ın kadın istihdamınının güçlendirilmesine yönelik projeleri arasında yer alıyor.

Ford Otosan, en son, kurumsal hayatta cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalarla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) tarafından "Cinsiyet Eşitliği" ödülüne de layık görülmüştü.

Yenigün: Kadın dostu iş yeri olma niteliğimizle Türk otomotiv sanayisinde öncü bir rol üstleniyoruz



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün törende yaptığı konuşmada; “KAGİDER tarafından; kadınlara eşit çalışma fırsatı tanımamız ve kurum içinde bu görüşün iletişiminin doğru şekilde yapılıyor olması yönündeki sürdürülebilir politikalarımızla FEM Sertifikası ödüllendirilmesine layık görülmüş olmaktan onur duyuyorum. Ford Otosan olarak, istihdamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadının ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik projelerin arttırılması, bunun yanısıra sivil toplum, özel sektör ve kamu iş birliklerinin çoğalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın dostu iş yeri olma niteliğimizle Türk otomotiv sanayisinde öncü bir rol üstlendiğimizi gururla belirtmek isterim. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm gayretlerimizin sektörümüze ilham vermesini umut ediyoruz” dedi.

Nursel Ölmez Ateş: Otomotiv sektöründe kadın istihdamında lider şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz



Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, şöyle konuştu: “Kadın erkek eşitliği üzerine çalışmalarımız her geçen gün çeşitlenip çoğalıyor. Kadınların istihdam dışında kalmaması için fırsat eşitliği sunup, kadınların işe alımında devreye aldığımız kota uygulaması ile sadece 2 yılda çok olumlu bir gelişme kaydettik. Ofis çalışanlarında %50 erkek %50 kadın, üretim çalışanlarımız için ise %25 kadın istihdamı zorunluluğu getirdik. 2013 yılı ofis çalışanları işe alım oranımız %25 iken 2016 yılında 62 kadın ofis çalışanı istihdamı ile bu oranı %30’a yükselttik. Üretim çalışanlarımızda ise 2013 yılında kadın işe alım oranımız %7 iken; 2016 yılında 89 kadın işe alımı yaparak %16 oranını şimdiden yakaladık. Otomotiv sektöründe kadın istihdamında lider şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz. ”