Otokar'a 'En Başarılı Koçlular' ödülü

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28 Eylül 2016, 18:32

Koç Topluluğu bünyesinde düzenlenen 'En Başarılı Koçlular' yarışmasında Otokar, 'Portakal' projesi ile ödül aldı.

Koç Topluluğu’nun her sene vizyon ve hedeflerine ulaştıracak davranışlar ile en iyi uygulamaları ortaya çıkarmak ve ödüllendirmek amacıyla düzenlediği “En Başarılı Koçlular” yarışması dört kategoride düzenlendi. Otokar , “İşbirliği Geliştirenler” kategorisinde “Portakal” projesiyle 3’üncü oldu.

Bu yıl "Yaratıcı Yenilikçiler", "İşbirliği Geliştirenler", "Dijitalleşenler", "Çevreye ve Topluma Değer Katanlar" kategorilerinde projelerin değerlendirildiği yarışmada Otokar, geliştirdiği "Portakal" projesi ile dünyada bir ilke imza atarak, bugüne kadar kazandığı “En Başarılı Koçlular” ödüllerine yenisini ekledi.

Portakallanma problemi tarih oluyor

Otokar’a ödül kazandıran, dünyada benzer bir uygulamasının olmadığı “Portakal Projesi” otomotiv sektörünün en önemli boya problemlerinden olan portakallanma problemine çözüm sunuyor. Hayata geçirilen projede, %78 iyileştirme oranı ile portakallanma problemi ortadan kaldırılıyor. Portakallanma seviyesinin iyileştirilmesiyle iç ve dış müşteri memnuniyeti de artırılıyor.

