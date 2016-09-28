TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI
IAA2016

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » IAA 2016

Anadolu Isuzu, IAA Fuarı'nda şov yaptı

Anadolu Isuzu, IAA Fuarı'nda şov yaptı

Tarih 28 Eylül 2016, 18:23

IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılan Anadolu Isuzu, sergilediği altı otobüs modeli ile şov yaptı.

Anadolu Isuzu, 22-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya’nın en önemli ihtisas fuarlarından biri olan IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilediği altı otobüs modeli ile tam bir show yaptı. Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, yabancı basının yüksek katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, firmanın istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için gerekli yeni “Global Vizyon” hakkında açıklamalarda bulundu. Global vizyon ile ihracattaki ülke sayısının artacağını sözlerine ekleyen Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bu global vizyon elbetteki şirketin önceki ihracat başarıları ve tecrübesi üzerine inşa edilecek. Ancak yeni vizyonumuz ile geçmişe kıyasla biraz daha farklı bir yaklaşım içerisinde olacağız. Daha global bir vizyon olarak tanımladığımız yaklaşım aslında markayı ve şirketi sınırlarının ötesine taşıyacak azim ve kararlılığı ifade ediyor. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için birbirini tamamlayan iki kavram etkili olacak: 'Global genişleme' ve 'Adaptasyon'. Yani, bir yandan yeni global pazarlara açılırken, diğer yandan bu yeni pazarlara en uygun çözümleri üretmeyi hedefleyeceğiz. Bu çözümler yerel ortaklıklar ve işbirliklerini de içerecek. Sonuç olarak, Anadolu Isuzu ortaya koyacağı yeni iş modelleri ile ticari araçlar sektöründe gerçek anlamda global bir oyuncu olacak.”

 
Servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç model
 
Anadolu Isuzu, fuar kapsamında servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç Isuzu modelini sergilendi. Isuzu’nun amiral gemisi ve kendi yarattığı küçük lüks otobüs segmentinin vazgeçilmez ismi Turquoise, servis sektörünü konfor ile tanıştıran Novo ve lüks turizm yolcu taşımacılığını 12 metrelik otobüslerin tekelinden kurtaran 9,5 metrelik Visigo fuar boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu Isuzu, kentiçi toplu ulaşım segmentinde ise üç modeline yer verdi. 7.5 metrelik Novociti, 9.5 metrelik Citibus ve 12 metrelik “ödüllü” Citiport da IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilendi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

IAA 2016

Iveco, IAA Ticari Araçlar 2016 Fuarında Z TRUCK konseptini tanıttı

 Iveco, IAA Ticari Araçlar 2016 Fuarında Z TRUCK konseptini tanıttı Iveco’nun çevreye sıfır etki (Zero-impact) konsepti, uzun menzilli taşımacılıkta yeşil enerji ve otonom sürüşe doğr...

Scania "2017 Yılın Kamyonu" seçildi

 Scania Scania’nın yeni uzun yol serisi, 2017 Yılı Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. Scania ödülünü 66.ncı IAA Ti...
tasiyanlar 202

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni sürüş düzeni
Oruç Kaya
“Kamyoncular Olmuş Lojistikçi”
Doğan SILAY
Markalar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x