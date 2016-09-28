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Anadolu Isuzu, IAA Fuarı'nda şov yaptı
28 Eylül 2016, 18:23
IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılan Anadolu Isuzu, sergilediği altı otobüs modeli ile şov yaptı.
Anadolu Isuzu, 22-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya’nın en önemli ihtisas fuarlarından biri olan IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilediği altı otobüs modeli ile tam bir show yaptı. Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, yabancı basının yüksek katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, firmanın istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için gerekli yeni “Global Vizyon” hakkında açıklamalarda bulundu. Global vizyon ile ihracattaki ülke sayısının artacağını sözlerine ekleyen Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay konuşmasını şöyle tamamladı:
Servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç model
Anadolu Isuzu, fuar kapsamında servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç Isuzu modelini sergilendi. Isuzu’nun amiral gemisi ve kendi yarattığı küçük lüks otobüs segmentinin vazgeçilmez ismi Turquoise, servis sektörünü konfor ile tanıştıran Novo ve lüks turizm yolcu taşımacılığını 12 metrelik otobüslerin tekelinden kurtaran 9,5 metrelik Visigo fuar boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu Isuzu, kentiçi toplu ulaşım segmentinde ise üç modeline yer verdi. 7.5 metrelik Novociti, 9.5 metrelik Citibus ve 12 metrelik “ödüllü” Citiport da IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilendi.
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