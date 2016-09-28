Anadolu Isuzu, IAA Fuarı'nda şov yaptı

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28 Eylül 2016, 18:23

IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılan Anadolu Isuzu, sergilediği altı otobüs modeli ile şov yaptı.



Anadolu Isuzu, 22-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya’nın en önemli ihtisas fuarlarından biri olan IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilediği altı otobüs modeli ile tam bir show yaptı. Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, yabancı basının yüksek katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, firmanın istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için gerekli yeni “Global Vizyon” hakkında açıklamalarda bulundu. Global vizyon ile ihracattaki ülke sayısının artacağını sözlerine ekleyen Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu global vizyon elbetteki şirketin önceki ihracat başarıları ve tecrübesi üzerine inşa edilecek. Ancak yeni vizyonumuz ile geçmişe kıyasla biraz daha farklı bir yaklaşım içerisinde olacağız. Daha global bir vizyon olarak tanımladığımız yaklaşım aslında markayı ve şirketi sınırlarının ötesine taşıyacak azim ve kararlılığı ifade ediyor. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için birbirini tamamlayan iki kavram etkili olacak: 'Global genişleme' ve 'Adaptasyon'. Yani, bir yandan yeni global pazarlara açılırken, diğer yandan bu yeni pazarlara en uygun çözümleri üretmeyi hedefleyeceğiz. Bu çözümler yerel ortaklıklar ve işbirliklerini de içerecek. Sonuç olarak, Anadolu Isuzu ortaya koyacağı yeni iş modelleri ile ticari araçlar sektöründe gerçek anlamda global bir oyuncu olacak.”



Servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç model

Anadolu Isuzu, fuar kapsamında servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç Isuzu modelini sergilendi. Isuzu’nun amiral gemisi ve kendi yarattığı küçük lüks otobüs segmentinin vazgeçilmez ismi Turquoise, servis sektörünü konfor ile tanıştıran Novo ve lüks turizm yolcu taşımacılığını 12 metrelik otobüslerin tekelinden kurtaran 9,5 metrelik Visigo fuar boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Isuzu, kentiçi toplu ulaşım segmentinde ise üç modeline yer verdi. 7.5 metrelik Novociti, 9.5 metrelik Citibus ve 12 metrelik “ödüllü” Citiport da IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda sergilendi.

