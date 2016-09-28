TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI
IAA2016

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otobüs

Eskişehir'de otobüsler Allison'la daha konforlu

Eskişehir'de otobüsler Allison'la daha konforlu

Tarih 28 Eylül 2016, 18:01

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hizmete sunduğu 20 adet Isuzu Citibus otobüslerde de tam otomatik şanzıman teknolojisini kullanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otobüs filolarının en konforlu sürüş ile geliştirilmesi yönündeki planları çerçevesinde Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 20 adet Isuzu Citibus otobüsleri filosuna katmıştı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Şenol Ertan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’nin Avrupalı şehri olarak tanınan Eskişehir’de şehir içi toplu taşıma hizmetlerini en üst kalitede sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda raylı sistem ve tramvay yatırımı yaparken lastik tekerlekli filomuzu da sürekli geliştiriyoruz. Belediyemize ait 78 otobüslük filomuzda ise hem yolcu hem de sürücülerimizin konfor ve güvenliğini en ideal şekilde sağlamak için tercihimiz, her zaman tam otomatik şanzımanlı otobüsler oluyor.”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin son olarak teslim aldığı 9 metre Isuzu Citibus otobüsler, Allison 2100 tam otomatik şanzıman donanımına sahip. 172kW (230bg) gücüne kadar olan motorlar için tasarlanan şanzıman, aynı zamanda Allison 5. Nesil Elektronik kontrolleri ve FuelSense® Plus™ yakıt ekonomisi paketini içeriyor. Gelişmiş kontroller, aracın yüküne ve iş döngüsüne bağlı olarak en uygun vites değiştirme stratejilerini sunarak yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.
Eskişehir’in Allison tam otomatik şanzımanları FuelSense® Plus™ özelliklerine sahip bulunuyor. FuelSense® Plus™ paketi, motor hızını en verimli düzeyde tutan EcoCal vites değiştirme teknolojisi, aracın ağırlığı ve yol zeminin durumuna bağlı olarak EcoCal ve yüksek hızda vites değiştirme seçenekleri arasından otomatik olarak karar verebilmek için Dinamik Vites Değiştirme Programı, araç durduğunda motorun yükünü azaltarak yakıt tasarrufu ve daha az emisyon salınımı için Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma avantajlarını bir arada sunuyor.
Şenol Ertan açıklamasında; “Tam otomatik şanzıman, hem yolcu, hem sürücü hem de Belediyemiz için fayda sağlıyor. Sürücünün vites değiştirmeye odaklanması gerekmediği için dikkati dağılmıyor. Böylece daha rahat ve güvenli sürüş sağlıyor. Yolcularımız da sessiz ve sarsıntısız ulaşımın konforunu deneyimliyor. Belediye olarak ise tam otomatik şanzımanın  dayanıklılığı ve bakım kolaylığı ile avantaj sağlıyoruz” dedi.
Tam otomatik şanzıman donanımının sunduğu avantajlar doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otobüs filosunu modernize ederek yenilemeye devam etmeyi planlıyor. Konuyla ilgili olarak Şenol Ertan; “Filomuzun yarısından fazlası, otomatik şanzıman donanımlı otobüslerden oluşuyor ve manüel otobüslerimizi de en kısa zamanda tam otomatik şanzıman konforu ile yenilemeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otobüs

Anadolu Isuzu yeni Novo S'i tanıttı

 Anadolu Isuzu yeni Novo S'i tanıttı Anadolu Isuzu, servis ve okul taşımacılarına yönelik özel olarak tasarladığı Novo S'i İzmir'de tanıttı.

TEMSA, 2016'da da pazar lideri

 TEMSA, 2016'da da pazar lideri Türkiye'de 2016'nın ilk 7 ayında toplam 3044 otobüs satıldı. 980 adetlik satışla yüzde 32 pay elde eden TEM...
tasiyanlar 202

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni sürüş düzeni
Oruç Kaya
“Kamyoncular Olmuş Lojistikçi”
Doğan SILAY
Markalar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x