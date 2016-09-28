Eskişehir'de otobüsler Allison'la daha konforlu

Anasayfa » Otobüs

28 Eylül 2016, 18:01

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hizmete sunduğu 20 adet Isuzu Citibus otobüslerde de tam otomatik şanzıman teknolojisini kullanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otobüs filolarının en konforlu sürüş ile geliştirilmesi yönündeki planları çerçevesinde Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 20 adet Isuzu Citibus otobüsleri filosuna katmıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Şenol Ertan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’nin Avrupalı şehri olarak tanınan Eskişehir’de şehir içi toplu taşıma hizmetlerini en üst kalitede sağlayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda raylı sistem ve tramvay yatırımı yaparken lastik tekerlekli filomuzu da sürekli geliştiriyoruz. Belediyemize ait 78 otobüslük filomuzda ise hem yolcu hem de sürücülerimizin konfor ve güvenliğini en ideal şekilde sağlamak için tercihimiz, her zaman tam otomatik şanzımanlı otobüsler oluyor.”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin son olarak teslim aldığı 9 metre Isuzu Citibus otobüsler, Allison 2100 tam otomatik şanzıman donanımına sahip. 172kW (230bg) gücüne kadar olan motorlar için tasarlanan şanzıman, aynı zamanda Allison 5. Nesil Elektronik kontrolleri ve FuelSense® Plus™ yakıt ekonomisi paketini içeriyor. Gelişmiş kontroller, aracın yüküne ve iş döngüsüne bağlı olarak en uygun vites değiştirme stratejilerini sunarak yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.

Eskişehir’in Allison tam otomatik şanzımanları FuelSense® Plus™ özelliklerine sahip bulunuyor. FuelSense® Plus™ paketi, motor hızını en verimli düzeyde tutan EcoCal vites değiştirme teknolojisi, aracın ağırlığı ve yol zeminin durumuna bağlı olarak EcoCal ve yüksek hızda vites değiştirme seçenekleri arasından otomatik olarak karar verebilmek için Dinamik Vites Değiştirme Programı, araç durduğunda motorun yükünü azaltarak yakıt tasarrufu ve daha az emisyon salınımı için Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma avantajlarını bir arada sunuyor.

Şenol Ertan açıklamasında; “Tam otomatik şanzıman, hem yolcu, hem sürücü hem de Belediyemiz için fayda sağlıyor. Sürücünün vites değiştirmeye odaklanması gerekmediği için dikkati dağılmıyor. Böylece daha rahat ve güvenli sürüş sağlıyor. Yolcularımız da sessiz ve sarsıntısız ulaşımın konforunu deneyimliyor. Belediye olarak ise tam otomatik şanzımanın dayanıklılığı ve bakım kolaylığı ile avantaj sağlıyoruz” dedi.

Tam otomatik şanzıman donanımının sunduğu avantajlar doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, otobüs filosunu modernize ederek yenilemeye devam etmeyi planlıyor. Konuyla ilgili olarak Şenol Ertan; “Filomuzun yarısından fazlası, otomatik şanzıman donanımlı otobüslerden oluşuyor ve manüel otobüslerimizi de en kısa zamanda tam otomatik şanzıman konforu ile yenilemeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.