40 yıllık MAN'cı 15 araç daha aldı

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27 Eylül 2016, 13:05

Miryıldız İnşaat'a bağlı Veysi Madencilik, aldığı 15 adet TGS 41.400 (8x4) damper serisi araç ile filosunu daha da güçlendirdi.

Kurulduğu ilk günden bu yana MAN’ı tercih eden Miryıldız İnşaat’a bağlı Veysi Mad. İnş. Nak. Pet. Enerji Üret. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti, aldığı 15 adet TGS 41.400 (8x4) damper serisi araç ile filosunu daha da güçlendirdi. En eski MAN dostları arasında yer alan Elazığ merkezli şirketin toplam 50 araçlık filosunun büyük bölümü MAN’lardan oluşuyor.

MAN Mersin Bölge Bayii Mancı Kemal Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından satışı gerçekleştirilen araçların MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’nin Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen teslimat törenine, Veysi Madencilik’ten Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldız, Finans Müdürü Engin Ayyıldız ile Baş Şoför Abdülcemil Çiftçioğlu katıldı. Mancı Kemal Otomotiv’ten Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akdemir ile Satış Müdürü İbrahim Gündüz’ün ev sahipliği yaptığı törende, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Müdürü İrfan Ergetir de hazır bulundu.

MAN ile dostluklarının şirketin ilk kurulduğu günlere dayandığını belirten Veysi Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Yıldız, “MAN ile 40 yıllık geçmişe sahip dostluğumuz daha da gelişerek sürüyor. Madencilik gibi en zorlu şartlarda dahi sunduğu yüksek performansı, ileri teknolojisi, kalitesi ve dayanıklılığı ile MAN, hep öncelikli tercihlerimiz arasında yer aldı. Düşük işletme giderleri ve yaşam boyu maliyet avantajlarının yanı sıra Satış Sonrası Hizmetler noktasında sundukları profesyonel ve ekonomik çözümler ile MAN, hep dostumuz olarak kalmaya devam edecek” dedi.

Tören, Mancı Kemal Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akdemir ve MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Müdürü İrfan Ergetir’in yaptığı konuşmaların ardından 15 araçlık teslimatın sembolü olan dev MAN anahtarının teslimi ile sona erdi.