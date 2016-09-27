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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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SEAT Toledo'da sonbahar fırsatı

SEAT Toledo'da sonbahar fırsatı

Tarih 27 Eylül 2016, 12:10

Toledo 1.2 lt TSI 110 HP Style modeli, uygun fiyat ve takas indirim fırsatı ile Aykan Kayseri'de.

SEAT’ın konfor, geniş iç hacim ve düşük yakıt tüketimi özelliklerini buluşturan Toledo 1.2 lt TSI 110 HP Style modeli, otomotiv sektörünün güçlü firması Aykan Motor’un Kayseri showroomunda otomobil tutkunlarını bekliyor. Otomobil, 56 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ve sonbahara özel bin 500 TL’ye varan tavsiye edilen takas indirimi ile satışa sunuluyor.
SEAT’ın, uygun fiyata satın alınabilecek güvenli ve kaliteli bir aile aracı hedefiyle geliştirdiği Toledo’ya sahip olmak, artık daha kolay.
Osman Kavuncu Caddesi üzerinde 16 bin 800 metrekare kapalı, 4 bin 500 metrekare düzenlenmiş açık alandaki concept showroomda Seat markasını Kayseri’nin yanı sıra İç Anadolu Bölgesinin diğer illeriyle buluşturan Aykan Motor, Toledo’da sonbahara özel cazip fırsatlar sunuyor. TDI ve TSI motor teknolojileri ve 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle geniş bir model yelpazesi sunan Toledo, ileri güvenlik sistemleriyle de öne çıkıyor.

 

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