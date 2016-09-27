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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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OMSAN Lojistik'e yeni Genel Müdür

OMSAN Lojistik'e yeni Genel Müdür

Tarih 27 Eylül 2016, 12:05

OMSAN Lojistik'in Genel Müdür koltuğuna Hakan Keskin oturdu.

OMSAN Lojistik’e 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle yeni Genel Müdür olarak Doç. Dr. M. Hakan Keskin görevine başladı.
Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan OMSAN ailesine katılmış olmaktan dolayı heyecan ve gurur duyduğunu belirten Keskin, çağımızın bilgi çağı olduğunu ve teknolojinin hızla geliştiğini kaydetti. Bu değişimin birçok fırsat ve tehdidi de beraberinde getirdiğine değinen Keskin, OMSAN olarak bir yandan değer yaratırken, aynı zamanda bu değişime de ayak uydurmak zorunda olduklarını söyledi. Keskin, hedefinin OMSAN’ı günümüzün gerektirdiği koşullarda rekabet edebilecek, değer yaratacak, sektörün lojistik lokomotifi haline dönüştürmek olduğunu belirtti.

 

 

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