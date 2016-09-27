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OMSAN Lojistik'e yeni Genel Müdür
27 Eylül 2016, 12:05
OMSAN Lojistik'in Genel Müdür koltuğuna Hakan Keskin oturdu.
OMSAN Lojistik’e 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle yeni Genel Müdür olarak Doç. Dr. M. Hakan Keskin görevine başladı.
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