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'Pirelli Tedarikçi Ödülleri' verildi
26 Eylül 2016, 23:54
Pirelli'nin dünya genelinde tedarikçilerini ödüllendirdiği Pirelli Tedarikçi Ödülleri 2016, İtalya'nın Milano kentinde sahiplerini buldu.
Pirelli’nin küresel mevcudiyet, inovasyon, kalite, hız, sürdürülebilirlik ve hizmet seviyesi gibi kriterleri göz önüne alarak belirlediği 2016 Tedarikçi Ödülleri, şirketin merkezinde bulunan Castello degli Arcimboldi’de gerçekleştirildi.
Pirelli CEO’su ve Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera ve Satınalma Direktörü Pierluigi de Cancellis, etkinlik yönetiminden stratejik bilişim çözümlerine, lojistikten temel malzeme üretimine, her biri çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 9 kazanan firmaya ödüllerini takdim etti.
6 ülkeden 9 şirkete ödül
Pirelli’nin Satınalma Direktörü Pierluigi de Cancellis şöyle konuştu: “Premium sektörüne gittikçe daha çok odaklanan Pirelli için, esneklik, hız, şeffaflık ve devamlı ve sürdürülebilir inovasyona dayanan bir iş yaklaşımını paylaşmak, tedarikçilerimizle ilişkilerimizdeki temeli oluşturuyor. Dolayısıyla onları, birlikte geleceğe bakarken karşılıklı olarak ortak bir büyüme amaçlayan, gerçek partnerler olarak görüyoruz.”
Her yıl 9500 tedarikçi
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