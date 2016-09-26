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'Pirelli Tedarikçi Ödülleri' verildi

'Pirelli Tedarikçi Ödülleri' verildi

Tarih 26 Eylül 2016, 23:54

Pirelli'nin dünya genelinde tedarikçilerini ödüllendirdiği Pirelli Tedarikçi Ödülleri 2016, İtalya'nın Milano kentinde sahiplerini buldu.

Pirelli’nin küresel mevcudiyet, inovasyon, kalite, hız, sürdürülebilirlik ve hizmet seviyesi gibi kriterleri göz önüne alarak belirlediği 2016 Tedarikçi Ödülleri, şirketin merkezinde bulunan Castello degli Arcimboldi’de gerçekleştirildi.

Pirelli CEO’su ve Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera ve Satınalma Direktörü Pierluigi de Cancellis, etkinlik yönetiminden stratejik bilişim çözümlerine, lojistikten temel malzeme üretimine, her biri çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 9 kazanan firmaya ödüllerini takdim etti.

6 ülkeden 9 şirkete ödül
Ödül kazanan şirketler tekstil malzemeleri üreticisi İtalyan Glanzstoff Sicrem, sentetik kauçuk şirketi Amerikalı Trinseo, silika tedarikçisi Çinli Wuxi Quechen Silicon Chemical, karbon karası tedarikçisi Hintli Birla, doğal kauçuk tedarikçisi Prashida Aneka Niaga Tbk, Hewlett Packard Enterprise (HP), ABD’li Alpha Technologies, İtalyan Fandango ve DHL Express oldu.
Pirelli’nin Satınalma Direktörü Pierluigi de Cancellis şöyle konuştu: “Premium sektörüne gittikçe daha çok odaklanan Pirelli için, esneklik, hız, şeffaflık ve devamlı ve sürdürülebilir inovasyona dayanan bir iş yaklaşımını paylaşmak, tedarikçilerimizle ilişkilerimizdeki temeli oluşturuyor. Dolayısıyla onları, birlikte geleceğe bakarken karşılıklı olarak ortak bir büyüme amaçlayan, gerçek partnerler olarak görüyoruz.”

Her yıl 9500 tedarikçi
Pirelli’nin satın alma departmanı, dünyanın dört bir yanından 176 uzmandan oluşuyor ve bunlardan 40’ı Pirelli’nin Milano’daki Bicocca merkezinde çalışıyor. Bu departman her yıl 9500 tedarikçi seçiyor ve yönetiyor. Onları güvenlik, inovasyon, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri içindeki risk ve verimlilik seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli kriterlere göre seçerken sadece tedarikçilerin kendilerini değil, tedarikçilerin tedarikçilerini de inceliyorlar.

 


 

 

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