Iveco, IAA Ticari Araçlar 2016 Fuarında Z TRUCK konseptini tanıttı

Anasayfa » IAA 2016

26 Eylül 2016, 17:55

Iveco’nun çevreye sıfır etki (Zero-impact) konsepti, uzun menzilli taşımacılıkta yeşil enerji ve otonom sürüşe doğru kayışı simgeliyor.

CNH Endüstriyel’in Tasarım Merkezi ve İnovasyon bölümü ile ortaklaşa tasarlanan IVECO Z TRUCK konsepti, alternatif enerji kaynaklarını araştırarak, yeni teknolojiler geliştirerek ve sürücünün rolünü değiştirecek olan otonom sürüşe odaklanarak geleceğe bir adım daha atıyor. Konsept, gelişmiş aerodinamik, güvenlik ve yeni bir yaşam kabini alanı yaratma amacı etrafında şekillendi. Öncü yaklaşım, konsept için 29 patent alınmasıyla sonuçlandı.Araç, Biyo-LNG ile çalışan ağır kamyon temel alınarak oluşturulmuş. Diğer benzer araçlardaki gibi yakıt tanklarına sahip olan kamyon, otonom olarak 2,200 kilometreye kadar uzun nakliyeler yaparken sanal olarak sıfır karbondioksit salınımı için geliştirilmiş aerodinamik ve artık ısı dönüşüm sistemine sahip.Sıfır konsepti aynı zamanda sıfır kaza hedefini de içeriyor; gelişmiş otonom sürüş teknolojileriyle sıfır kaza hedeflenirken sürücünün rolü de lojistik operatörüne dönüşüyor.Sürücü odaklı tasarımla sıfır stres ve sıfır zaman kaybı da hedeflenmiş. Kabin, geleneksel kısıtlamalardan arındırılmış, farklı kullanım biçimleri (Sürüş, otonom sürüş, ofis, dinlenme) için yeniden düzenlenmiş ve HMI (İnsan Makine Arayüzü) doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru yerde gerektiği gibi sağlamakta.