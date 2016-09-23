Scania "2017 Yılın Kamyonu" seçildi

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23 Eylül 2016, 17:28

Scania’nın yeni uzun yol serisi, 2017 Yılı Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. Scania ödülünü 66.ncı IAA Ticari Taşıtlar Fuarı’nda aldı

Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) kurallarına göre ödül, son 12 ay içerisinde pazara sunulan kamyonların arasından teknolojik yenilikçilik, konfor, güvenlik, sürüş kolaylığı, yakıt tasarrufu, çevreci olması ve Toplam İşletim Verimliliği (TİV) gibi önemli temel ölçütler bağlamında en iyi markaya veriliyor.Jüri, en çok otomatik Opticruise şanzıman ile kısaltılmış vites geçiş süresi ve EGR’siz yüzde 100SCR ile sorunsuz çalışan motorları sayesinde yakıt tasarrufu sunan Scania’ları övgüye değer gördü.Yeni Scania’ları bir diğer dikkat çekici yeniliği ise, alışılageldik dizel yakıtın yanı sıra HVO (Hydro treated Vegetable Oil /Hidrojenle işlenmiş Bitkisel Yağ) ile de çalışabiliyor olmaları. HVO kullanımı söz konusu olduğunda CO₂ yayımını yüzde 90’a varan oranlarda indirmeyi başaran yeni Scania Euro 6 dizelleri, sürdürülebilir taşımacılığa önemli bir katkı sağlıyorlar.Scania’nın yeni kabini; sürücüyü ön cama yaklaştıran yeni sürüş konumu, alanı büyütülmüş cam yüzeyler, daha alçak bir konuma yerleştirilmiş kumanda-gösterge paneli ve görüşü kısıtlamayan A sütunları sayesinde sürücüye daha geniş görüş açısı olanağı sunuyor.Scania’nın yeni araçları, yan perde hava yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde hava yastıklarıyla devrilme-yuvarlanma türünde kazalarda meydana gelen yaralanmaları yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor.Jürinin değerlendirmelerini özetleyen Uluslararası Yılın Kamyonu Jürisi Başkanı Gianenrico Griffini ödülle ilgili “Yeni S serisi ile Scania, ağır yük segmentine uygun, hem bugünün hem de geleceğin taşımacılık ihtiyaçlarını karşılayabilecek “teknoloji harikası” araç üretmiş” açıklamasında bulundu.