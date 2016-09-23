|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
DAF yeni teknolojili kamyonları ve hizmetleri ile IAA’da
23 Eylül 2016, 17:03
DAF yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları alanındaki iddiasını geniş ürün gamı ile gözler önüne serdi.
IAA 2016’da "DAF Transport Efficiency" genel teması ile yer alan DAF Trucks, ürün ve hizmetlerinin tamamını sergiliyor ve yüksek verimliliğe sahip en etkili taşımacılık çözümlerini sunuyor. Yenilikçi DAF Connect filo yönetim sistemi, filo ve sürücü performansını optimize ederek lojistik verimliliğini artırıyor. LF ve CF dağıtım kamyonlarındaki güvenilir ve etkili PACCAR PX-5 ve PX-7 motorlara getirilen yenilikler en yüksek düzeyde verimlilik sağlıyor. En düşük düzeyde emisyon, en düşük işletim maliyeti ve en yüksek yakıt ekonomisini sağlama konusunda öncülüğünü sergileyen DAF, inovatif kamyonları ile emisyon ve yakıt ekonomisi liderliğini sürdürmeye olan bağlılığını da gösteriyor.
Düşük maliyetli yüksek performanslı DAF araçlar
DAF standı, fuar alanında Salon 17'da yer alıyor. 2500 m2'lik bir alana yayılan bir alanda, kalite standartlarını yeniden belirleyen, düşük işletim maliyetleri ve araç performansı özellikleri sunan tüm ürün serisi sergileniyor. Sergilenen DAF kamyonlar arasında, dağıtım taşımacılığı için kullanılan LF, çok çeşitli uygulamalara yönelik çok yönlü CF'nin yanı sıra ağır ve uzun yol taşımacılığında kullanılan üstün XF modelleri yer alıyor. Mükemmel hizmetin önemini de PACCAR Financial, PacLease, PACCAR Parts, TRP ve DAF MultiSupport Onarım ve Bakım Sözleşmeleri de vurgulanıyor.
DAF Connect filo yönetim sistemi
DAF, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayan yenilikçi filo yönetim sistemi DAF Connect'in tanıtımını da yaptı.
DAF Connect'te; aracın konumu, yakıt tüketimi, kilometre toplamı, filo kullanım düzeyi ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin gereksinimlerine ve isteklerine göre yapılandırılabilen bir çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösteriliyor.
Kullanıcı dostu pano, güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunuyor, hatta araçları ve sürücüleri karşılaştıracak şekilde de yapılandırılabiliyor.
Canlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler ve sürüş saati de dahil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlıyor.
Operatörler; hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi alanlarda sapmalar olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabiliyor.
Taşıma operatörünü araç kullanılabilirliğini en ideal düzeye getirme, işletim maliyetini düşürme ve lojistik verimliliğini artırma konularında destekleyen DAF Connect, ideal onarım ve bakım planlamasının yanı sıra DAF tarafından özel olarak derlenen öneriler de sunuyor.
DAF Trucks Pazarlama ve Satış Müdürü Richard Zink "Yeni bir çağın kapılarını aralayan DAF Connect sayesinde müşterilerimizi kilometre başına en yüksek verimi alacak şekilde destekliyoruz. Karma filolar veya daha önce filo yönetim sistemlerine yatırım yapmış olan filolar açısından son derece önemli olan açık bir platform oluşturmak amacıyla sınıfında lider ve bağımsız filo yönetim bilgisi tedarikçileriyle ekip halinde çalışıyoruz" diyor.
Kalite, çalışma hızı, kullanım kolaylığı ve araçların ayrı ayrı performansını karşılaştırma özelliği ile öne çıkan DAF Connect, 2016'nın dördüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak.
DAF LF ve CF için optimize edilen PACCAR PX-5 ve PX-7 motorlar
DAF, DAF Transport Efficiency felsefesinin bir parçası olarak başarıya ulaşan DAF LF ve CF dağıtım kamyonlarına PACCAR PX motorlarla yenilik katıyor. Düşük devirlerde yüksek tork özelliği, özellikle yeni ve daha hızlı tahrik hatlarının da katkısıyla sürücü konforunu artırırken çok daha iyi düzeyde yakıt verimliliği sağlıyor ve motor devirlerini 85 km/saat seyir hızında 300 dev/dak değerine kadar düşürüyor. Tahrik hatlarında en ideal düzeyde yapılan iyileştirmeler %4'e kadar daha iyi yakıt verimliliği sağlıyor.
Yeni yazılım ve optimize edilen ısı ve hava yönetimi sayesinde verimli ve güvenilir 4,5 litre PACCAR PX-5 ve 6,7 litre PACCAR PX-7 motorların tork düzeyi %12'ye kadar çıkarıldı. DAF LF serisinde bulunan 4 silindirli PACCAR PX-5 motorun maksimum torku şimdi 1200-1500 dev/dak değerinde 850 Nm'ye çıkarken, DAF LF ve CF serilerindeki PACCAR PX-7 motorun torku 1100-1700 dev/dak değerinde 1200 Nm'ye ulaşabiliyor.
DAF, Transport Efficiency programında odak noktasını koruyor
DAF IAA standında, DAF'ın yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları alanında sektörde lider pozisyonunu daha da güçlendirme yönündeki hedefini vurgulamak amacıyla DAF araştırma ve geliştirme ürünü kamyonlarından biri de ön planda yer alıyor.
"Gelecek nesillere karşı sorumluluk taşıdığımız ve doğru olduğuna inandığımız için daha yüksek yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonları konusunda fırsatları artırmaya devam ediyoruz", diyor Ürün Geliştirme Müdürü Ron Borsboom. "Inovatif kamyon, bu yılın başlarında European Truck Platooning Challenge etkinliğinde de başarıyla gözler önüne serildiği gibi, örnek olarak atık ısı geri kazanımı ve önleyici, bağlantılı ve işbirliğine dayalı sürüş uygulamalarının yanı sıra hibridizasyon ve elektrifikasyon gibi gelecek vaat eden teknolojiler geliştirdiğinizi gösteriyor."
Ron Borsboom, son on yıl içinde bir uzun yol kamyonunda ortalama yakıt tüketiminin ve buna bağlı olarak CO2 emisyonlarının %14 oranında düşürüldüğünü vurguluyor. "Avrupa Birliğinin oylamaya sunduğu kütle ve boyutlarla ilgili yeni yasayla elbette diğer adımların arasında yenileri de atılabilir. Geliştirilen aerodinamikler, yakıt tüketiminin ve dolayısıyla CO2 emisyonunun azaltılmasını sağlayacak. Aynı zamanda, sürücünün görüş alanını artırma yönündeki fırsatlar da değerlendirilebilir ve inovatif kamyonda görüldüğü üzere ileride yakıt verimliliğini artıran teknolojiler için daha fazla yük alanı oluşturulabilir. Yasanın son halini alması ile birlikte endüstrimiz CO2 emisyonlarını daha da azaltacak ve güvenliği artıracak çözümlere yatırım yapabilecek."
IAA 2016’nın DAF’ları:
LF 150 4x2 Day Cab donanımlı – Sessiz model
LF 210 4x2 Day Cab donanımlı
LF 290 4x2 Extended Cab donanımlı
CF 320 6x2 Day Cab ve VDL kanca sistemi donanımlı
CF 440 4x2 çekici, Space Cab donanımlı – Sessiz model
CF 440 6x4 Day Cab ve Meiller damperli gövde donanımlı
XF 440 4x2 Space Cab donanımlı çekici – Sessiz model
XF 440 6x2 Space Cab ve BDF sökülebilir gövde donanımlı
XF 460 4x2 Super Space Cab donanımlı çekici – 91 cm alçak şasili model
XF 510 4x2 Super Space Cab donanımlı çekici
XF 510 4x2 Super Space Cab donanımlı çekici – IAA için Özel Model
XF Inovatif kamyon
"DAF Transport Efficiency" programını öne çıkaran ürün yenilikleri
Yenilikçi DAF Connect çevrimiçi filo yönetim sistemi
Kamyon ile merkez arasında bağlantı kurarak 7/24 gerçek zamanlı bilgi akışı
Benzersiz açık platform
Optimize edilen kamyon ve sürücü performansı
Geliştirilmiş lojistik verimliliği
En üst düzey PACCAR PX-5 ve PX-7 teklifleri
Daha yüksek güç ve tork
%4'e kadar artırılmış yakıt verimliliği
Gelişmiş teknolojinin sergilendiği DAF Inovatif kamyon
Elektrifikasyon
Hibridizasyon
Aerodinamik optimizasyon
· DAF, yakıt verimliliği ve CO2 emisyonlarında sektördeki lider pozisyonunu koruyor
PACCAR şirketinin 20 yılı
DAF Trucks, tam 20 yıl önce dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden biri olan PACCAR bünyesine katıldı. Böylece bir başarı öyküsü doğdu. Son yirmi yılda yapılan etkileyici yatırımlar arasında DAF'ın temiz, güvenilir ve son derece verimli motor geliştirme alanında lider pozisyonunu daha da güçlendiren Eindhoven'daki tamamen yeni motor test merkezi ve müşterilere birinci sınıf parça tedariki sağlayan Macaristan ve Eindhoven'daki PACCAR Dağıtım Merkezleri bulunuyor. Şu anda Westerlo, Belçika'da yepyeni bir kabin boyama atölyesi kuruluyor. Atölye, 2017'de açıldığında türünün en gelişmiş ve çevre dostu atölyesi unvanını kazanacak.
DAF, Avrupa’da en hızlı büyüyen ve en başarılı kamyon üreticilerinden biri olarak. Ağır yük segmentinde 1996'da %9 olan pazar payı bu yılın ilk yarısında %16'ya yükseldi ve DAF ağır çekici segmentinde pazar liderliği koltuğuna oturdu. DAF'ın başarısı Avrupa'nın dışına da yayılıyor. Özellikle Avrupalı kamyon konseptinin hüküm sürdüğü Güney Amerika, Rusya, Afrika ve Asya gibi dünyanın farklı bölgelerinde DAF kamyonlarının kalitesi ve verimliliği oldukça rağbet görüyor. İsrail'de pazar lideri pozisyonunda olan DAF, Tayvan'da Avrupa yapımı kamyon sıralamasında birinciliğini koruyor. Rusya ve Türkiye'de kendine ait alt satış kuruluşlarını açan DAF, Brezilya'da ise tamamen yeni bir üretim tesisi kurdu.
"DAF kamyonlarının yüksek kalitesi ve verimliliği giderek daha fazla operatör tarafından keşfediliyor", diyor DAF Trucks Başkanı Preston Feight. "1996'da yaklaşık 25.000 kamyon üreten DAF, geçtiğimiz yıl 50.000 adet ile bu sayıyı ikiye katladı. DAF, kamyonlar ve servislerden oluşan mükemmel bir program ve profesyonel ve bağımsız bayi ağıyla faaliyetlerini dünya çapında genişletme konusunda son derece kararlı.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x