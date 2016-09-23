DAF yeni teknolojili kamyonları ve hizmetleri ile IAA’da

Anasayfa » IAA 2016

23 Eylül 2016, 17:03

DAF yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları alanındaki iddiasını geniş ürün gamı ile gözler önüne serdi.

Düşük maliyetli yüksek performanslı DAF araçlar

DAF Connect filo yönetim sistemi

DAF LF ve CF için optimize edilen PACCAR PX-5 ve PX-7 motorlar

DAF, Transport Efficiency programında odak noktasını koruyor

IAA 2016’nın DAF’ları:

"DAF Transport Efficiency" programını öne çıkaran ürün yenilikleri

PACCAR şirketinin 20 yılı

DAF standı, fuar alanında Salon 17'da yer alıyor. 2500 m2'lik bir alana yayılan bir alanda, kalite standartlarını yeniden belirleyen, düşük işletim maliyetleri ve araç performansı özellikleri sunan tüm ürün serisi sergileniyor. Sergilenen DAF kamyonlar arasında, dağıtım taşımacılığı için kullanılan LF, çok çeşitli uygulamalara yönelik çok yönlü CF'nin yanı sıra ağır ve uzun yol taşımacılığında kullanılan üstün XF modelleri yer alıyor. Mükemmel hizmetin önemini de PACCAR Financial, PacLease, PACCAR Parts, TRP ve DAF MultiSupport Onarım ve Bakım Sözleşmeleri de vurgulanıyor.DAF, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayan yenilikçi filo yönetim sistemi DAF Connect'in tanıtımını da yaptı.DAF Connect'te; aracın konumu, yakıt tüketimi, kilometre toplamı, filo kullanım düzeyi ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin gereksinimlerine ve isteklerine göre yapılandırılabilen bir çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösteriliyor.Kullanıcı dostu pano, güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunuyor, hatta araçları ve sürücüleri karşılaştıracak şekilde de yapılandırılabiliyor.Canlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler ve sürüş saati de dahil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlıyor.Operatörler; hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi alanlarda sapmalar olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabiliyor.Taşıma operatörünü araç kullanılabilirliğini en ideal düzeye getirme, işletim maliyetini düşürme ve lojistik verimliliğini artırma konularında destekleyen DAF Connect, ideal onarım ve bakım planlamasının yanı sıra DAF tarafından özel olarak derlenen öneriler de sunuyor.DAF Trucks Pazarlama ve Satış Müdürü Richard Zink "Yeni bir çağın kapılarını aralayan DAF Connect sayesinde müşterilerimizi kilometre başına en yüksek verimi alacak şekilde destekliyoruz. Karma filolar veya daha önce filo yönetim sistemlerine yatırım yapmış olan filolar açısından son derece önemli olan açık bir platform oluşturmak amacıyla sınıfında lider ve bağımsız filo yönetim bilgisi tedarikçileriyle ekip halinde çalışıyoruz" diyor.Kalite, çalışma hızı, kullanım kolaylığı ve araçların ayrı ayrı performansını karşılaştırma özelliği ile öne çıkan DAF Connect, 2016'nın dördüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak.DAF, DAF Transport Efficiency felsefesinin bir parçası olarak başarıya ulaşan DAF LF ve CF dağıtım kamyonlarına PACCAR PX motorlarla yenilik katıyor. Düşük devirlerde yüksek tork özelliği, özellikle yeni ve daha hızlı tahrik hatlarının da katkısıyla sürücü konforunu artırırken çok daha iyi düzeyde yakıt verimliliği sağlıyor ve motor devirlerini 85 km/saat seyir hızında 300 dev/dak değerine kadar düşürüyor. Tahrik hatlarında en ideal düzeyde yapılan iyileştirmeler %4'e kadar daha iyi yakıt verimliliği sağlıyor.Yeni yazılım ve optimize edilen ısı ve hava yönetimi sayesinde verimli ve güvenilir 4,5 litre PACCAR PX-5 ve 6,7 litre PACCAR PX-7 motorların tork düzeyi %12'ye kadar çıkarıldı. DAF LF serisinde bulunan 4 silindirli PACCAR PX-5 motorun maksimum torku şimdi 1200-1500 dev/dak değerinde 850 Nm'ye çıkarken, DAF LF ve CF serilerindeki PACCAR PX-7 motorun torku 1100-1700 dev/dak değerinde 1200 Nm'ye ulaşabiliyor.DAF IAA standında, DAF'ın yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları alanında sektörde lider pozisyonunu daha da güçlendirme yönündeki hedefini vurgulamak amacıyla DAF araştırma ve geliştirme ürünü kamyonlarından biri de ön planda yer alıyor."Gelecek nesillere karşı sorumluluk taşıdığımız ve doğru olduğuna inandığımız için daha yüksek yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonları konusunda fırsatları artırmaya devam ediyoruz", diyor Ürün Geliştirme Müdürü Ron Borsboom. "Inovatif kamyon, bu yılın başlarında European Truck Platooning Challenge etkinliğinde de başarıyla gözler önüne serildiği gibi, örnek olarak atık ısı geri kazanımı ve önleyici, bağlantılı ve işbirliğine dayalı sürüş uygulamalarının yanı sıra hibridizasyon ve elektrifikasyon gibi gelecek vaat eden teknolojiler geliştirdiğinizi gösteriyor."Ron Borsboom, son on yıl içinde bir uzun yol kamyonunda ortalama yakıt tüketiminin ve buna bağlı olarak CO2 emisyonlarının %14 oranında düşürüldüğünü vurguluyor. "Avrupa Birliğinin oylamaya sunduğu kütle ve boyutlarla ilgili yeni yasayla elbette diğer adımların arasında yenileri de atılabilir. Geliştirilen aerodinamikler, yakıt tüketiminin ve dolayısıyla CO2 emisyonunun azaltılmasını sağlayacak. Aynı zamanda, sürücünün görüş alanını artırma yönündeki fırsatlar da değerlendirilebilir ve inovatif kamyonda görüldüğü üzere ileride yakıt verimliliğini artıran teknolojiler için daha fazla yük alanı oluşturulabilir. Yasanın son halini alması ile birlikte endüstrimiz CO2 emisyonlarını daha da azaltacak ve güvenliği artıracak çözümlere yatırım yapabilecek."Yenilikçi DAF Connect çevrimiçi filo yönetim sistemiKamyon ile merkez arasında bağlantı kurarak 7/24 gerçek zamanlı bilgi akışıBenzersiz açık platformOptimize edilen kamyon ve sürücü performansıGeliştirilmiş lojistik verimliliğiEn üst düzey PACCAR PX-5 ve PX-7 teklifleriDaha yüksek güç ve tork%4'e kadar artırılmış yakıt verimliliğiGelişmiş teknolojinin sergilendiği DAF Inovatif kamyonElektrifikasyonHibridizasyonAerodinamik optimizasyon· DAF, yakıt verimliliği ve CO2 emisyonlarında sektördeki lider pozisyonunu koruyorDAF Trucks, tam 20 yıl önce dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden biri olan PACCAR bünyesine katıldı. Böylece bir başarı öyküsü doğdu. Son yirmi yılda yapılan etkileyici yatırımlar arasında DAF'ın temiz, güvenilir ve son derece verimli motor geliştirme alanında lider pozisyonunu daha da güçlendiren Eindhoven'daki tamamen yeni motor test merkezi ve müşterilere birinci sınıf parça tedariki sağlayan Macaristan ve Eindhoven'daki PACCAR Dağıtım Merkezleri bulunuyor. Şu anda Westerlo, Belçika'da yepyeni bir kabin boyama atölyesi kuruluyor. Atölye, 2017'de açıldığında türünün en gelişmiş ve çevre dostu atölyesi unvanını kazanacak.DAF, Avrupa’da en hızlı büyüyen ve en başarılı kamyon üreticilerinden biri olarak. Ağır yük segmentinde 1996'da %9 olan pazar payı bu yılın ilk yarısında %16'ya yükseldi ve DAF ağır çekici segmentinde pazar liderliği koltuğuna oturdu. DAF'ın başarısı Avrupa'nın dışına da yayılıyor. Özellikle Avrupalı kamyon konseptinin hüküm sürdüğü Güney Amerika, Rusya, Afrika ve Asya gibi dünyanın farklı bölgelerinde DAF kamyonlarının kalitesi ve verimliliği oldukça rağbet görüyor. İsrail'de pazar lideri pozisyonunda olan DAF, Tayvan'da Avrupa yapımı kamyon sıralamasında birinciliğini koruyor. Rusya ve Türkiye'de kendine ait alt satış kuruluşlarını açan DAF, Brezilya'da ise tamamen yeni bir üretim tesisi kurdu."DAF kamyonlarının yüksek kalitesi ve verimliliği giderek daha fazla operatör tarafından keşfediliyor", diyor DAF Trucks Başkanı Preston Feight. "1996'da yaklaşık 25.000 kamyon üreten DAF, geçtiğimiz yıl 50.000 adet ile bu sayıyı ikiye katladı. DAF, kamyonlar ve servislerden oluşan mükemmel bir program ve profesyonel ve bağımsız bayi ağıyla faaliyetlerini dünya çapında genişletme konusunda son derece kararlı.