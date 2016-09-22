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IAA Fuarı'nda yüksek teknolojili araçlar geleceğin standartlarını belirliyor

22 Eylül 2016, 15:46

Değişim zamanını yaşıyoruz ve bu değişimin yaratıcısı da işletmeler. IAA 2016 Ticari Araçlar fuarında bu yıl 330 adet dünya yenilik lansmanı, 100 Avrupa yenilik lansmanı teşhir ediliyor.