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IAA Fuarı'nda yüksek teknolojili araçlar geleceğin standartlarını belirliyor

IAA Fuarı'nda yüksek teknolojili araçlar geleceğin standartlarını belirliyor

Tarih 22 Eylül 2016, 15:46

Değişim zamanını yaşıyoruz ve bu değişimin yaratıcısı da işletmeler. IAA 2016 Ticari Araçlar fuarında bu yıl 330 adet dünya yenilik lansmanı, 100 Avrupa yenilik lansmanı teşhir ediliyor.

Fuar da 2013 stand açan şirket dünyanın elli ülkesinden buraya geldi ve tüm yeniliklerini sergiliyorlar. Fuar dünyanın en önemli ticari araçlar, taşımacılık, lojistik ve mobilite fuarı.

IAA bu yıl genç girişimcilere de fuarda yer veriyor.Yeni iş kuran genç girişimciler destekleniyor. Sektörün önemini belirtmek için örnek olarak Almanya gösteriliyor. Almanya otomotiv endüstrisinde çalışan her dördüncü çalışan ticari araç sektöründe çalışıyor.

Fuar’a ticari araçlar branşında dünyanın en büyükleri olan; Mercedes, Iveco, DAF, Volvo, Scania, Renault ve MAN katılıyor. En büyük tedarikçiler de; ZF, Meritor, Knorr-Bremse, VOITH ve diğerleri fuardaki yerlerini almış durumdalar. Lastik üreticilerinden Continental fuarda ilgi çeken kapsamlı ve büyük bir standa sahip.

Fuara katılan Türk firmaları ; AK-SA otomotiv, Akkardan, Tirsan Kardan San., Akkuşlar otomotiv, Anadolu Isuzu, ARFESAN, ARPEK, Assan Hanil Otomotiv, ASV Sanayi, ATEK Makine, Başkurt Motor ve Kablo, Bekiroğlu Hidrolik Pnömatik Hrd.Makina, Brusa Koltuk ve İç Trim Teknolojileri, Bursa Trim Otomotiv, Bülent Ramazan Treyler.

Canel otomotiv, Çelikiş Yedek Parça, DOST Group, ECS Elk.Enj ve Kablo sistemleri, Egemet Ege Metal Dövme, EKU Fren ve Dökümsan, Elmacılar otomotiv karoser dorse ekipman. EXGO Sliding Roof Systems, FARBA, FarHym Otomotiv, FARPLAS, FAZ Elektrik, Fibrosan C.T.P, FLOTEKS plastik sanayi, Fource Seating Systems, GALIPOGLU HIDROMAS.

GRL Otomotiv Tekstil, Gültekin Plastik, Hema endüstri,  HLM International Kompozit Panel, Hüroğlu Otomotiv, Hydrotip, INKA LIMITLESS, Inova Koltuk Sistemi, JANTSA, Kabel Kablo elemanları, KANCA el aletleri, KARSAN Otomotiv, Kazeloğulları, KETS Tekstil, KORMAS elektrikli motor, Kozmaksan, Manisa Kardan Cemmer otomotiv, MENSAN Otomotiv, MTD Otomotiv, Nesan Otomotiv,  NEVPA Karoser Ekipmanları, NSK Otomotiv, OEM Clamps,























  IAA 2016 FOTOĞRAF
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