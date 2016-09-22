Bosch Mobilite Çözümleri, pazarın iki katı hızda büyüyor

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22 Eylül 2016, 13:15

Bosch, ticari araçlara yönelik bağlanabilirlik ünitesi satışlarını 2017 yılında iki katın üzerinde artırmayı hedefliyor

Yeni emisyon standartları, Bosch'a hız katıyor

Otonom sürüş için gerekli olan yazılım ve sistem uzmanlığı

Sensörler, yazılımlar ve hizmetler, artan nakliye verimliliğinde son derece önemlidir

Bu yıl Bosch'un mobilite işi, kur oranı etkileri ayarlanmış olarak yaklaşık yüzde 5 oranında büyüyecek. Bu bizi, 2016 yılında yüzde 2'den az büyümesi beklenen global araç üretiminden açık ara önde olmamızı sağlıyor. Bosch'un büyümesinin büyük bir kısmı ticari araçlara yönelik teknolojiden geliyor ve iş sektörü daha şimdiden satışlarının dörtte birini hafif ve ağır ticari araçlara yönelik sistemlerle sağlıyor. Bosch, yeni kurulan "Ticari Araç ve Off-Road" birimi ile kamyonlara ve iş makineleri uygulamalarına yönelik çözümlerle ilgili çalışmalarını da yoğunlaştırmayı planlıyor. Bosch'un lojistik ekosistemin verimliliğini ve güvenliğini artırmayı hedeflediği hizmetler ve çözümlere daha fazla odaklanarak bu segmentteki satışların önümüzdeki on yıl içerisinde iki katına çıkması bekleniyor.Bu gelişmenin merkezinde ticari araç güç aktarım mekanizması bulunuyor. Yeni emisyon yönetmelikleri, modern Bosch dizel sistemlerine olan talepte bir artışa neden oldu. Sonuç olarak bugün yollarda olan kamyonlar, gerçek trafik koşullarında bile Euro 6 emisyon standardına uyum sağlayarak diğer araçlardan çok daha çevre dostu. İki büyüme bölgesi olan Çin ve Hindistan'da da benzer emisyon standartlarının uygulamaya sokulmasına yönelik planlar mevcut. 2020 yılı itibarıyla, yeni üretilmiş ticari araçlarda common-rail sistemlerinin dünya genelindeki oranı yüzde 70 ila 90 arasında artış göstermiş olacak. Bu gelişmelerin yanı sıra, egzoz gazı arıtması da Bosch için bir başka büyüme alanı. Denoxtronic gibi sistemlerin, 2020 yılı itibarıyla şirketin satışlarını neredeyse iki katına çıkartacağı öngörülüyor. Bosch, güç aktarım mekanizmasına da daha fazla verimlilik kazandırıyor. Hidrolik pompa gibi yardımcı birimlerin elektrifikasyonu gibi bir dizi tedbirin uygulamaya sokulmasıyla, yakıt tüketimini yüzde 10'a kadar azaltmak mümkün. Isı geri kazanımına yönelik sistemlere ek olarak Bosch, geleceğin alternatif sürüş konseptleri olan hibrit ve doğalgazlı sürüş sistemleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor.Geleceğin ticari araçları tamamen otonom olacak ancak kademeli bir süreçle bu noktaya ulaşılabilecek. Bu süreç, sürücüye çok daha fazla yardımcı olan destek sistemleri ile başladı. Otonom acil frenleme ve şeritten ayrılma uyarısı gibi bu sistemlerden bazıları şu anda zorunlu. Gelecekte kamyon sürücülerine de şerit değiştirirken, viraj alırken ve manevra yaparken yardım sağlanacak. Bosch kaza araştırmacıları, bu sistemler bir araya geldiğinde kamyonların neden olduğu ve insanların yaralanmasıyla sonuçlanan kazaların yüzde 90'ının önleyebileceğini tahmin ediyor. Direksiyon, otonom sürüşte önemli bir teknoloji. Bosch, ticari araçlara yönelik direksiyon sistemlerinde global pazar lideridir ve Avrupa, Japonya ve ABD'de uzun mesafe kamyonlarının yarısının 2025 yılı itibarıyla elektrik destekli direksiyon sistemine sahip olacağını tahmin etmektedir. Şirket, otonom sürüşün önünü açma konusunda geniş, derinlemesine yazılı ve sistem bilgisine güveniyor. Bosch, kamyonların otoyolda birbirlerini takip ederek yakın bir şekilde seyahat edeceği konvoy oluşturmanın 2025 yılında pazara hazır hale geleceğini öngörüyor. Bosch, potansiyel çözümünü 2016 IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda "VisionX" konsept çalışmasıyla sergiledi.Otonom sürüş, ağa bağlı sürüş anlamına gelmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da her yeni kamyon, 2017 yılının başında telematik özelliğine sahip olacak. Bosch ayrıca bağlanabilirlik kontrol ünitesi ile ticari araçların ağa bağlanabilir olmasında bir role sahip. Şirket, 2017 yılında bu donanım ile satışlarını iki kattan daha fazla arttıracak. Örneğin Bosch, yeni Daimler kamyonları için kamyon veri merkezi sunuyor olacak. Donanıma ek olarak Bosch, şirketin Güvenli Kamyon Parkı (Secure Truck Parking) gibi akıllı hizmetleri uygulamak için kullandığı kendi IoT bulutuna da sahip. 2017 yılının başından itibaren lojistik şirketleri ve sürücüler, otoyollarda güvenli kamyon park yerlerini rezerve etmek için bu rezervasyon platformunu kullanabilecek. Bosch, entegre mikromekanik sensörler kullanarak ürünleri takip eden ve lojistik zincirine daha fazla şeffaflık sağlayan TraQ çözümünü de önümüzdeki yıl kullanıma sokacak. Bu örnekler, Bosch'un lojistik hizmetleri ve ayrıca ticari araç teknolojisiyle nakliye verimliliğini artırabileceğini gösteriyor.