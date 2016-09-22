Mercedes-Benz Türk’ün Yeni Başkanı Süer Sülün

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22 Eylül 2016, 12:33

Daimler’in yerel potansiyel ve yetkinliğe inancının bir göstergesi olan bu atama ile Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün tarihindeki ilk Türk Direktörler Kurulu Başkanı oldu.

“Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı” olarak atanan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger’in yerine halen Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü görevini yürüten Süer Sülün atandı.



Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger’in “Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı” olarak atanması ile boşalacak görevini, halen Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü görevini yürüten Süer Sülün sürdürecek. Ağustos 2015’ten bu yana Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Britta Seeger, 1992 yılından bu yana Daimler AG bünyesinde satış ve satış sonrası hizmetler alanında uluslararası sorumluluğa sahip çeşitli görevler üstlenmiş ve Türkiye’deki görevinden önce Mercedes-Benz Güney Kore’nin CEO’luğu görevini yürütmüştü.Süer Sülün, 1988 yılında şirketin finans bölümünde göreve başladıktan sonra finans ve muhasebe alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Sülün 2001 yılında pazarlama ve satış alanına geçiş yaparak yöneticilik görevini burada sürdürdü. 2007'den bu yana Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış’tan sorumlu Direktörler Kurulu Üyesi olan Sülün 53 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve İstanbul Üniversitesi Finans/Muhasebe yüksek lisans derecesine sahip.Sülün, “Kamyon & Otobüs Pazarlama ve Satış Grubu Direktörü ve Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı” ünvanı ile hem şirketin kamyon ve otobüs alanlarındaki faaliyetlerinden, hem de Daimler Grubu’nun Türkiye’deki temsilinden sorumlu olacak. Daimler’in yerel potansiyel ve yetkinliğe inancının bir göstergesi olan bu atama ile Süer Sülün Mercedes-Benz Türk’ün ilk Türk Direktörler Kurulu Başkanı olarak bir ilke imza atıyor.