Türkiye Pazar lideri TEMSA, Hannover Ticari Araç Fuarı’nda

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22 Eylül 2016, 12:24

Türkiye Pazar lideri TEMSA, yolcu taşımacılığının gözde ürünlerini Hannover Ticari Araç Fuarı’nda sergiliyor

“Yeniden yapılandık, satışlarımız da, pazar payımız da arttı”

2016’nın lider markası TEMSA

TEMSA araçları Avrupa yollarında

Yeni siparişler gelmeye devam ediyor

İskandinav, Baltık ve Balkan pazarında yeni fırsatlar

Elektrikli MD9 yeni fuarlarda

Türkiye’de ürettiği araçları 66 ülkeye ihraç eden TEMSA, müşterileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye otobüs pazarının lideri TEMSA, Hannover Ticari Araç Fuarı’nda 11’inci holde yer alan standında 4 aracını tanıtıyor. Almanya’nın Hannover kentinde 21 Eylül’de basın lansmanları ile başlayan ve 29 Eylül’e kadar ziyaretçilerine kapıları açık olan Hannover Ticari Araç Fuarı’nda TEMSA, Maraton, HD, MD9 LE, MD9 araçlarını müşterileriyle buluşturuyor. 21 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Sn. Mehmet Hacıkamiloğlu ve Temsa Genel Müdürü Sn. Dinçer Çelik’in de katıldığı basın toplantısında TEMSA Almanya Direktörü Umut Kamay’ın açılış konuşmasının ardından Uluslararası Satış Direktörü Acar Kocaer bir sunum yaptı.Almanya’da TEMSA’nın yapılanmasına ve satışlarına yönelik bir konuşma gerçekleştiren TEMSA Almanya Direktörü Umut Kamay, “Almanya’da 2014 yılında başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte satış, satış kanalları, pazarlama, satış sonrası ve yedek parça alanlarımız müşteri beklentilerine uygun şekilde geliştirildi. Bu süreçle birlikte her yıl müşterinin ve pazarın beklentisine uygun araçlar geliştirilerek pazara sunuldu. TEMSA, Almanya otobüs pazarında müşterilerinin beğenisine sunduğu Maraton, MD9 Coach, HD13 ile iddialı bir oyuncu haline geldi. TEMSA, yolcu taşımacılığı alanında MD9 LE ile niş bir oyuncu olmayı hedefleyerek satışlarını artırma konusunda kararlı” diye konuştu.Türkiye otobüs pazarında TEMSA’nın, lider marka konumunda bulunduğunu belirterek sunumuna başlayan Acar Kocaer, “2015 yılında Türkiye otobüs pazarında lider marka olma başarısını elde eden TEMSA, 2016’nın ilk 8 ayında bu konumunu sürdürdü. Bu yıl yaşanan büyük zorluklara rağmen hem şehirlerarası segmentte hem de kısa mesafe yolcu taşımacılığında ürünleri ile satış adetlerini artırmaya devam eden TEMSA, yılın ilk 8 ayında satışı gerçekleşen 3365 otobüsten 1091 adetlik satışla yüzde 32 pay elde etmeyi başardı. 2016’da da TEMSA’nın Türkiye’de pazar lideri olacağını öngörüyoruz” dedi.TEMSA’nın hem Avrupa genelinde hem de ABD pazarında satış adetlerini ve pazar payını büyütmeye devam ettiğine dikkat çeken Kocaer sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk kez 2015 yılında Busworld Kortrijk Fuarı’nda lansmanı yapılan Maraton ve MD7’ye olan ilgi bizleri şaşırtmıyor. SHD segmentinde Türkiye’de başarı ile koşan Maraton, Avrupalı müşterilerin beklentilerine cevap verecek şekilde hazır hale geldi ve teslimatlarına da başlandı. İtalya, Bulgaristan gibi pazarlarda nihai müşteri teslimatları gerçekleşmiş olan ürün yılın geri kalanında Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok pazarda müşterileri ile buluşacak. 2016 yılında ihracat pazarlarında TEMSA’nın adetsel olarak yüzde 50, cirosal olarak da yüzde 35 büyüme hedefimizi görüyoruz.”Acar Kocaer, Avrupalı taşımacı şirketlerden yeni siparişler almaya devam ettiklerini de belirterek, “Midi segmentinde yeni ürünümüz MD7’nin tanıtım yılında 130 adet üzeri sipariş alındı. Turizm taşımacılığı segmentinin artık bilinen önemli ürünleri HD12/13 ve MD9 ile bu yıl her birinden 100 adet üzeri Avrupa genelinde sipariş ve teslimat gerçekleşti. MD9 RHD’nin yılbaşında pazara girişi ve tamamının müşterilerle buluşması ile RHD araçlarımız UK pazarında en önemli özel operatörlerin beğenisini kazandı ve siparişler alınmaya devam ediyor” diye konuştu.TEMSA’nın sahada müşteriyi iyi dinlemesinin ve yenilikçi gücünün, farklı özelliklerdeki pazarlarda söz sahibi olmasına olanak sağladığını vurgulayan Acar Kocaer, “İsveç, İtalya, Benelüks, Baltık pazarları 2016 yılında TEMSA’nın bütçe üzeri satış performansı sergilediği diğer önemli pazarlar. Geliştirilmekte olan İberya pazarlarında ve parasal genişlemenin olumlu etkileriyle ötelenmiş talebin geri gelmeye başladığını gördüğümüz Balkan pazarlarında önümüzdeki dönemde tüm TEMSA ürün gamında önemli satışların yapılacağını öngörüyoruz” dedi.“Haziran ayında Public Transport Fuarı’nda Elektrikli MD9 aracımızı Fransa pazarının beğenisine sunduk” açıklamasında bulunan Kocaer, “Fransa’daki tanıtımımızda elektrikli aracımız büyük beğeni topladı. Elektrikli araç gelişiminde TEMSA’nın geldiği nokta inovasyon sürecindeki başarısını da gösteriyor” diye konuştu.Kocaer sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonraki süreçte 2016 yılının kalanında İsveç’te Persontrafik, İtalya’da Rimini ve İngiltere’de EuroBus Expo’ya da katılım sağlayarak ürünlerimizi müşterilerin beğenisine sunmayı hedefliyoruz.”