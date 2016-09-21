Otokar'dan IAA Ticari Araç Fuarı’nda gövde gösterisi

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21 Eylül 2016, 15:27

Son 6 yıldır Türkiye’nin en çok satan otobüs markası olan Otokar, Almanya-Hannover’de bu yıl 66’ncısı gerçekleştirilen sektörün en büyük buluşmalarından IAA Ticari Araç Fuarı’nda 7’den 12 metreye kadar uzanan otobüslerini sergiliyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden olan ve 45’ten fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, ticari araç ve yan sanayii endüstrisinin en büyük etkinlikleri arasında yer alan IAA Ticari Araç Fuarı’na 7 metreden 12 metreye kadar uzanan otobüsleriyle katılıyor. Son 6 yıldır üst üste Türkiye otobüs pazarının lideri olan Otokar, Almanya Hannover’de 22-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarda kullanıldığı ülkelerde tasarım, teknoloji, dayanıklılık ve ergonomisi ile yüksek beğeni toplayan otobüsleri Sultan, Doruk ve Kent ile gövde gösterisi yapacak.Avrupa pazarında büyümek amacıyla, 2011 yılında Fransa'da kurulan ‘Otokar Avrupa’ ile çalışmalarını yürüttüğünü belirten Otokar Avrupa Pazarlama Müdürü Denis Toublanc, "2016 bizim için verimli bir yıl oluyor. Otokar otobüsleri, Avrupa genelinde çoğalmaya devam ederken 2016’nın ilk sekiz ayında otobüs satışlarımız yüzde 35 arttı. Gelişmelerin satış ve servis ağımız üzerindeki etkisiyle, Avrupa’daki en başarılı Türk markası haline geldik” dedi.Toublanc, Avrupa pazarında yürütülen çalışmalar ve ihracat rakamlarıyla ilgili olarak şunları kaydetti; “2015 yılında Türkiye’nin küçük otobüs ihracat lideri olan Otokar, Avrupa’da farklı pazarlarda büyümesini ilk 8 ayda da sürdürdü. Bu yıl özellikle Fransa, İtalya, Almanya, Romanya ve Malta pazarlarında önemli filo satışlarına imzamızı attık.”Türkiye pazarını da değerlendiren Toublanc, 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip en geniş otobüs ürün gamının Otokar’da olduğunu vurguladı. Türkiye otobüs pazarında daralma yaşandığını kaydeden Toublanc, “Pazardaki gelişmelere rağmen yılın ilk 8 ayında, Türkiye’de satılan her 4 otobüsten 1'i Otokar oldu. Otokar, çok yakın bir zamanda ürün ailesine eklenen KENT Körüklü otobüsleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT'un 100 adet körüklü otobüs alımı ihalesini kazandı ve otobüslerin teslimatı tamamlandı. Toplu taşımacılık alanında, şehir içi, servis ve turizm segmentinde satışa sunduğu araçlarla herkese seyahat özgürlüğü sunan Otokar, yenilikçi araçlarının yanı sıra bakım ve servis desteğiyle de fark yaratıyor" dedi.