Scania kamyonlarla oluşturulan dünyanın en ilginç saati

Anasayfa » Ağır Ticari

21 Eylül 2016, 13:44

Scania kamyonlardan oluşan 300 metre çapındaki dünyanın ilk kamyon saati, www.scaniaclock.com adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

21 Eylül (Bugün) 20:00’ye kadarwww.scaniaclock.com web adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Taşımacılıkta zamanın ve yakıt tasarrufunun önemini göstermek isteyen Scania, bir ilki gerçekleştirerek İspanya’da 750 bin metrekarelik ıssız bir alanda 14 kamyon ve 90 sürücüden oluşan dev bir saat oluşturdu.Dünya saati ile senkronize çalışacak olan bu dev saat,Saati oluşturan kamyonlar, akrep, yelkovan ve saniye olarak 24 saat boyunca her 60 saniyede bir daire şeklinde yuvarlak hat üzerinde ilerliyorlar. Her bir kamyonun aldığı mesafe saat içindeki pozisyonuna bağlı olarak değişiyor. Dakika kolunu oluşturan kamyonlar saat kolundaki kamyonlardan daha fazla yol alıyor. Dakika kolundaki dış kamyon 1.400 kilometre yol alırken, saat kolundaki iç kamyon ise 1 saatte sadece 253 metre, 20 santimetre yol alıyor.Saati oluşturan kamyonlar saatteki pozisyonlarına bağlı olarak farklı hızlarda hareket ediyor. Akrep ve yelkovanı oluşturan kamyonlar eş zamanlı sekanslarda hareket etme ve durma gerçekleştirirken, saniyeyi oluşturan kamyonlar asla durmuyor ve her 60 saniyede bir, mükemmel bir döngüde hareket ediyor. Saatin merkezine en yakın kamyon saatte 14 km hızla hareket ederken, en dıştaki kamyon ise saatte 53 km hızla gidiyor.Scania bu dev saatle en zorlu taşımacılık koşullarında bile üstün çözümler sunduğunu gösteriyor.