Goodyear’dan 22.4 Tonluk Yük Çekişine Sahip Yeni OTR Lastiği!

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20 Eylül 2016, 15:44

Kamyonlar ve yükleyiciler için üretilen 1.8 metre çapındaki Goodyear’ın yeni yol dışı(OTR) lastiği GP-4D, en zorlu koşullara dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Damperli Kamyonlar ve yükleyiciler için üretilen Goodyear GP-4D OTR lastik serisi; altı, güçlü çekiş performansına sahip radyal lastikten oluşmaktadır. Bu çok yönlü lastikler, çamurlu ve yumuşak topraklı zeminlerde güçlü çekiş sağlayan ekstra sırt derinliğinin yanı sıra zorlu koşulların etkilerine karşı yüksek dayanıklılık sağlayan güçlü omuz bloklarına sahiptir.Lastiğin sırt yapısı aynı zamanda yanal çekiş, uzun lastik ömrü ve mükemmel bir sürüş sağlayan merkezi sırt desenine sahiptir. Goodyear GP-4D lastikleri topraklı, çamurlu, çakıllı ve taşlı zeminlerin tamamında üstün performans sergilemektedir.En çok kullanılan ebatlardan biri olan Goodyear GP-4D 29.5R25 Hi-Stability lastiği 22,400 kg yükleme kapasitesine sahiptir[1]. Bu performansıyla lastik, en zorlu kullanımlar için en önemli tercih haline gelmektedir. Goodyear GP-4D 29.5R25 Hi-Stability lastiği, sahip olduğu yüksek yükleme kapasitesinin yanı sıra; güçlü çekiş, stabilite, lastik ömrü ve konfor performanslarına da sahiptir.Yükleyiciler için olan 20.5R25, 23.5R25 ve 26.5R25 ebatlarındaki Goodyear GP-4D lastiği “*” ibaresine sahipken, damperli kamyonlarda “**” işaretini barındırır. 29.5R25, 775/65R29 ve 875/65R29 ebatlarındaki üç lastik de “Hi-Stability” özelliğine sahiptir ve “**” ibaresini içermektedir.Goodyear GP-4D lastiği tüm zemin koşullarıyla baş etme yeteneğine de sahiptir. Bunun yanı sıra GP-4D lastikleri yüksek taşıma kapasitesine ve tüm etkilere karşı yüksek dayanıklılık özellikleri ile de öne çıkıyor.