Renault Paris Otomobil Fuarı’nda yepyeni modellerini sergiliyor

Anasayfa » Otomobil

20 Eylül 2016, 15:41

Dacia ise Paris’te yenilenen dört modelini sergiliyor: Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Logan MCV.

Renault ve Dacia, 1 – 16 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı’nda yeni tasarımlarını gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca Renault Yeni Megane Sedan ve Koleos’u tanıtıyor. geleceğe yönelik yepyeni bir otomobil tasarım döngüsünü tanıma fırsatını sunacak. Renault aynı zamanda Paris’te yepyeni bir konsept model tanıtıyor.Renault Yeni Megane Sedan’ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Yanı sıra Avrupa’da ilk kez Yeni Koleos Initiale Paris modelinin prömiyerini gerçekleştiriyor.Yeni Megane Sedan, Renault’nun yenilenen tasarım kimliğinin tüm özelliklerine sahip Otomobilin dinamik ve ayırt edici tasarımı, dengeli oranları ve C şeklinde LED farları ile vurgulanıyor.Koleos Initiale Paris Renault’nun lüks model serilerine bir örnek oluşturuyor. Söz konusu D-Segment SUV araç kendi sınıfında beklenen tüm geleneksel özellikleri bünyesinde barındırdığı gibi konfor ve pratiklik alanında markanın uzmanlığını da yansıtıyor.Bununla birlikte fuarda yeni Koleos, yeni Grand Scénic, yeni Megane Sedan, makyajlı yeni Clio ve Alaskan pickup da tanıtılacak.Son 4 yılda 11 yeni model lanse ederek 15 modelinde ise yenilikler gerçekleştiren Renault, Avrupa’nın en genç serisini sunan marka unvanına da sahip.29 Eylül’de ilk gösterimi gerçekleştirilecek Renault konsept otomobil markanın otomobil tasarımında yepyeni bir döngüyü temsil ediyor. Bu anlayış sayesinde mobilitenin gelecekte ne şekilde olacağına dair vizyonışığında yeni modellerde bulunacak ruh ve teknolojiler keşfediliyor. Bu yaklaşım otomobillerle ilgili heyecan verici tutkuyu de bünyesinde barındırıyor.Paris’te Dacia markası modellerinde gerçekleştirdiği değişiklikleri gözler önüne serme fırsatı buluyor. Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan, ve Logan MCV artık her zamankinden daha çekici ancak hala en iyi fiyata sahip modeller arasında yer alıyor.