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Bombardier son teknolojilerini ve ürünlerini InnoTrans 2016’da sunuyor

Bombardier son teknolojilerini ve ürünlerini InnoTrans 2016’da sunuyor

Tarih 20 Eylül 2016, 11:37

Raylı sistem teknolojileri lideri Bombardier Transportation, Almanya Berlin’de düzenlenecek InnoTrans 2016 Ulaşım Teknolojileri Uluslararası Fuarı’nın önde gelen katılımcısı olarak yerini alıyor.

20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında fuar ziyaretçileri, Bombardier’in tüm ürün ve hizmet yelpazesini yakından inceleme şansına sahip olacak. Bu yıl Bombardier, portföyünde bulunan tüm çözümlerin dünya genelindeki şehirlerin karşı karşıya kaldıkları mobilite sorunlarına nasıl yanıt verdiğini ortaya koyan, etkileyici bir sanal teknoloji ile ürünlerini tanıtacak.

Bombardier Transportation’ın Başkanı Laurent Troger, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “InnoTrans Fuarı’nı müşterilerimizle iletişimde olmak ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün, dünya genelindeki ülkeler ve hükümetler benzer sorunlarla karşı karşıya: kentleşme, kirlilik, dijitalleşme, nüfus ve özellikle gelişmekte olan piyasalardaki artış. Raylı sistemler, şimdiden bu sorunların çözümünde kilit rol oynuyor ve daha fazlası da gerekli. Bombardier Transportation olarak mobilitenin geleceğini müşterilerimizle bir arada inşa etmek, temel ilkemiz" diye belirtiyor.

Bombardier, BOMBARDIER MOVIA Maxx metro platformunu ilk kez Innotrans Fuarı’nda sergileyecek. Dünyanın dört bir yanındaki hızla büyüyen şehirler için tasarlanan yüksek kapasiteli MOVIA Maxx metro, işletimcilerin farklı ihtiyaçlarına kolayca adapte edilebilen, modüler ve esnek tek çözüme dayalı maksimum değerleri sunuyor. Günümüzde, bir metro projesinin mali olarak karşılanabilirliği, her zamankinden daha önemli bir ön koşul olarak görülüyor. Bu nedenle MOVIA Maxx metro platformu, yolcu kapasitesi, enerji tüketimi, güvenilirlik ve ulaşılabilirlik anlamında en ideal maliyetleri sunmak üzere tasarlanıyor.

Bombardier, aynı zamanda TALENT bölgesel tren gamının bir sonraki neslini temsil eden BOMBARDIERTALENT 3 trenini de fuarda sunacak. Önceki modellerin başarıları üzerine inşa edilen TALENT 3 platformu, enerji etkinliği ve gelişmiş bakım kolaylığı ile işletim esnekliği sağlıyor. TALENT 3, Avrupa çapında ideal bir tren olarak ön plana çıkıyor. Avrupa tren kontrol (ETCS) sistemi donanımıyla, Avrupa’nın çeşitli raylı sistemlerinde kullanılma özelliğine sahip. TSI ve EN standardizasyon sistemlerine uygunluğu, Avrupa genelinde kullanılabilecek olmasının kanıtı. TALENT 3, BOMBARDIER PRIMOVE lityum-iyon batarya sisteminin, elektrikli çoklu TALENT trenleri ile ilk kez kullanılmasını da sağlıyor.



Ayrıca ziyaretçiler, Bombardier’in dünya genelindeki çalışmaları ile sunduğu hizmet çözümlerini de görme olanağını bulacaklar. Revizyondan modernizasyona, işletimden bakım-onarıma ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarına kadar Bombardier’in sunduğu hizmetler, bir filonun güvenilirliğini artırırken, aynı zamanda işletim maliyetlerinin de optimize edilmesini sağlıyor. Buradaki temel nokta, yardım masası, teknik destek, yıpranma yönetimi, varlık ve konfigürasyon yönetimi gibi satış sonrası hizmetlerin tamamını kapsayan BOMBARDIER OPTIFLO çözümüdür. OPTIFLO çözümü, sinyal sistemleri ve ürünlerinden performans verileri almaya yarayan yazılım ve donanımları kullanan Bombardier Altyapı Yönetim Sistemi’nin öncüsü konumundadır.

Messe Berlin’de düzenlenen InnoTrans 2016’da 20-23 Eylül tarihleri arasında 2.2. Hall 101 numaralı stantta Bombardier’i ziyaret edebilirsiniz.

InnoTrans’da sunulacak araçlara ek olarak, Bombardier Transportation başarısı kanıtlanmış lokomotif ve tramvay platformları geliştirmeyi sürdürmektedir.


 

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