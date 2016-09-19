Şampiyonun tercihi Temsa Maraton

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19 Eylül 2016, 15:49

2015-2016 Süper Lig sezonu şampiyonu Beşiktaş’ın hem Avrupa arenasında hem de süper ligdeki zorlu koşusunda yanında TEMSA MARATON olacak.

TEMSA MARATON, Şampiyona yakıştı

Prestij SX de Şampiyonun kadrosunda

Ülkemizin Gururu TEMSA

Kulüp müzesinde TEMSA MARATON

Temsa Maraton hakkında

Temsa’nın yepyeni ürünlerle 2016’ya adım attığını ve yeni ürünlerin de pazarda kullanıcılarının büyük beğenisi ile karşılandığını belirten Genel Müdür Dinçer Çelik, “Yılın ilk 8 ayında büyük otobüs pazarında yüzde 30’un üzerinde elde ettiğimiz seviye de bu büyük beğeninin göstergesi. Ağustos ayının lider markası da Temsa oldu. Bugün ise iki lider markanın buluşmasına tanık oluyoruz. Yolcu taşımacılığının amiral gemisi Maraton ile ülkemizin en önde gelen kulüplerinden 2015-2016 sezonunun şampiyonu BEŞİKTAŞ buluştu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün isteğine göre özel olarak dizayn edilen Temsa Maraton ile maç öncesinde ve sonrasında teknik heyet ve futbolcuların seyahat sürecinin keyfe dönüşeceğine inanıyoruz. Biz, Şampiyon Beşiktaş’a Maraton’un yakıştığını düşünüyoruz. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek tek takım olan Beşiktaş’ımıza Avrupa arenasındaki bu zorlu yolculuğunda başarılar diliyoruz. Hem şampiyonlar liginde hem de 2016-2017 süper lig sezonunda yoğun bir mücadele yaşayacak olan Beşiktaş’ın yanında Maraton aracımız olacak” dedi.Ayrıca uzun yol taşımacılığının lider ürünü Maraton’un yanı sıra kısa mesafe taşımacılığının lider aracı Prestij SX de Beşiktaş’ın yanında olacak. Zorlu bir süreç yaşayan ülkemizin, Beşiktaş’ın Avrupa arenasında alacağı başarılı sonuçlarla mutlu olmasını diliyoruz. Biz de Şampiyonun yanında olmanın onunla birlikte başarıya yol almanın gururunu birlikte yaşayacağız. Sayın Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerine de tercihlerinden dolayı teşekkür ediyorum.Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Marka değeri her geçen gün hızla artan Beşiktaş’ın sponsorluk ve marka işbirliklerinde de transferlerimiz kadar büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz, güven içerisinde ve üst düzey konforla, dünyanın tercih ettiği Temsa Maraton ile seyahat edecekleri için çok mutluyuz. Üretim gücü ve dünyaya ihraç ettiği otobüslerle ülkemizin gururu olan Temsa ve dünya markası Beşiktaşımızın işbirliği hayırlı, uğurlu olsun.“ dedi.Daha sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün müzesinde sergilenmek üzere dev bir otobüs maketi Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik tarafından Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’a sunuldu.Temsa Maraton, dünyada çift akslı ilk düz taban Super High Deck aracı olarak üretilerek 41+1+1 ve 46+1+1 koltuk opsiyonu ile pazara sunuldu. Koltuklar ve koridor arasındaki basamaksız dizaynın, geniş bagaj hacmi ve Maraton’un göz alıcı dizaynı iş ortaklarımız olan otobüsçülerimiz tarafından çok beğenildi. Ayrıca kaptanlarımız için de konfor düzeyinin çok üst düzeye taşındığını söylememiz gerekiyor. Geniş sürücü bölgesi, programlanabilir LCD cluster’ı, ergonomik tuş takımı, dijital gösterge paneli, uyku kabininde iklimlendirme sistemi kaptanlarımız için hayata geçirilen konforlar arasında. Mükemmel yol tutuşunun yanısıra AEBS, LDWS, EAS, ESC, ACC ve akıllı yangın söndürme sistemleri, Maraton’da mevcut. R66-02 yönetmeliği bildiğiniz üzere önümüzdeki dönemde tüm araçlarda standart olacak, Maraton ve Maraton VIP’de bu yönetmelik ile aracımızın ağırlığını arttırmadan müşterilerimize şimdiden sunuyoruz. Maraton aracımız ayrıca geliştirilmiş CAN haberleşme sistemi ile donatılmış olup, araçtaki kablo tesisatlarını azaltmıştır. Yolcular için Maraton’da seyahat konforunu bir üst düzeye daha taşıyoruz. Rahat ve geniş koltuklar ile seyahat gerçekten hiç olmadığı kadar keyifli hale gelecek. Ayrıca güçlü ısıtma ve soğutma sistemi de seyahat sırasında yolculara keyif veriyor.