Renault Trucks Kâr Kaplanı Kampanyası ile avantaj sizde

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19 Eylül 2016, 14:10

0 Faiz ve 0 Bakım maliyeti ile yıllara hodri meydan

Renault Trucks, sonbahara özel kampanyası ile hem sizleri kâra geçiriyor hem de Euro 6 standartlarını daha kârlı kılıyor. 19 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanya boyunca 2016 model Euro 6 araçlar, 24 aya kadar %0 faiz avantajı ile sunuluyor. Üstelik kampanyaya dahil ücretsiz dört bakım paketi ile kârlılığınız katlanıyor.

Ayrıntılı bilgi tüm Renault Trucks Yetkili Bayilerinde

http://www.renault-trucks.com.tr/hizmet-agimiz/





Yakıt tasarrufu ve düşük işletim maliyetleri ile her zaman kârlılığınızı arttırmayı hedefleyen Renault Trucks, düzenlediği yeni kampanyası sayesinde satın alma avantajını da birlikte sunuyor. 2016 Sonbaharına özel hazırlanan kampanya ile filonuzu en kârlı şekilde Euro 6 standartlarına yükseltmek elinizde.Renault Trucks’ın Kâr Kaplanı kampanyası, 10.000 Euro peşinat ile 24 aya kadar yüzde 0 faiz oranı avantajı sağlıyor. Ayrıca 36 ayda yüzde 0,10 ve 48 ayda yüzde 0,18’den başlayan düşük faiz alternatifleriyle sunulan kampanya kapsamında 70.000 Euro, 75.000 Euro ve 80.000 Euro’luk kredi desteği alınabiliyor. 19 Eylül – 31 Ekim arasında geçerli olan kampanyada aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 2 yıl boyunca yapılacak dört bakım da hediye ediliyor.Kâr Kaplanı kampanyası ile ilgili bilgi veren Renault Trucks Pazarlama ve Satış Direktörü Özkan Çelik; “Renault Trucks olarak müşterilerimize sunduğumuz tüm avantajlara Euro 6 standartlarında devam ediyoruz. 2015 yılından bu yana Euro 6 standartlarındaki çekicilerimizi müşterilerimize sunmakta ve büyük ilgi görmekteyiz. Bu nedenle yıl bitmeden müşterilerimize birçok avantajı bir arada sağlayarak Euro 6 standartlarına geçmelerini amaçladık. Yeni kampanyamız ile Renault Trucks olarak 2016 model Euro 6 çekicilerimizi hem 0 faiz, hem de bakım avantajlarıyla sunuyoruz” diye belirtiyor.Stoklarla sınırlı kampanyanın kredilendirme hizmeti ise VFS Finansman tarafından uygulanıyor.