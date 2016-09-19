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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Lexus Kendi Kendini Onaran Boyasıyla Fark Yaratıyor

Lexus Kendi Kendini Onaran Boyasıyla Fark Yaratıyor

Tarih 19 Eylül 2016, 12:16

Lexus otomobilleri, sahip olduğu teknoloji, farklı tasarım ve yüksek konforun yanı sıra boyasıyla da farkını ortaya koyuyor.

Belirli renklerde çizikleri kendi kendine gideren boya teknolojisi, ilk kez Lexus tarafından üretildi ve markanın tüm modellerinde yer alıyor. Böylece yıkamadan veya dış etkenlerden oluşan çizikler, sürücünün keyfini kaçırmadan ve farkında olmadan kendi kendine yok oluyor.

Lexus mühendisleri, normalden daha yumuşak ve esnek bir boya kaplaması yaparak, sıcak havalarda güneşle birlikte boyanın çizik yerleri kendi kendine kapatacağı bir teknoloji geliştirdi. Lexus otomobillerinin üzerinde beş katmanlı bir boya yer alıyor ve dört fırınlama sürecinden geçiriliyor.

Son derece elastik olan bu kaplama, herhangi bir özel müdahale gerektirmeden güneş altında ısı etkisi ile yüzeyin eski haline dönmesini sağlıyor. Böylece Lexus modelleri, her zaman orijinal güzelliğini korumayı başarıyor ve geleneksel boyalara göre daha uzun ömürlü bir kullanım elde ediliyor.


 

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