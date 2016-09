Toyota, Otomobil Teknolojisinin Nereye Gittiğinin Yanıtını Paris’te Verecek

Anasayfa » Otomobil

19 Eylül 2016, 12:06

Toyota, 2016 Paris Motorshow’da, gelecekteki vizyonunu ve orta vadedeki hedeflerini gösteren modellerini sergileyecek. Toyota Paris’te Yeni Prius Plug-in Hybrid ve FCV Plus’ın Avrupa prömiyerini de gerçekleştirecek.

Plug in Hybrid ile Hedef “En Düşük Emisyon Oranı”

Evin Elektriği de “FCV Plus’dan”

Türkiye’de Üretilecek C-HR Tüm Detaylarıyla Paris’te

Plug in Hybrid teknolojisini dünyada ilk sunan otomobil markası olan Toyota, hibrit teknolojisini kullanarak 2050 yılına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 90 oranında düşürmeyi amaçlıyor. Toyota’nın Global Mimari (TNGA) platformu üzerine yapılan Yeni Prius Plug-in Hybrid, eşsiz EV modu ile keyifli bir sürüş sunuyor. Yeni Prius Plug-in Hybrid aynı zamanda dünyanın ilk güneş panelli sun roof'unu enerji üretmek için sunarak yine bir ilke imza atıyor.Toyota,1997 yılından bu yana 90 ülke ve bölgede 33 farklı hibrit ve bir Plug in Hybrid modeli ile pazarda yer alıyor.Avrupa prömiyeri gerçekleştirilecek bir diğer Toyota modeli ise hidrojen yakıt hücreli FCV Plus olacak. Birçok farklı materyalden üretilebilen, hidrojen yakıtı; temizliği, depolanma kolaylığı ve yüksek enerji yoğunluğu ile geleceğin enerji kaynağı olarak gösteriliyor. Çevreciliği ile öne çıkan FCV Plus, kendi hidrojen tankının yanında, dışarıda bulunan bir hidrojen kaynağından da elektrik üretebiliyor. Bu sayede FCV Plus; evde veya dışarıda kullanılmak üzere stabil bir elektrik üretim kaynağına dönüşebiliyor.FCV Plus trafikte olmadığı zaman ürettiği elektriği, enerji altyapısının bir parçası olarak paylaşabiliyor. Böylelikle FCV Plus, elektrik enerjisi üretebilen bir güç kaynağı olarak bir otomobilden fazlasını sunuyor.Türkiye’de üretilecek olan ve dış tasarımı ilk kez Cenevre Motorshow’da gösterilen C-segmenti crossover modeli Toyota C-HR de, kabini de dahil olmak üzere tüm detaylarıyla ilk kez Paris’te sergilenecek.