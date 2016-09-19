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Türkiye’nin İlk Elektrikli Minibüsü Almanya’da Boy Gösterecek!

Türkiye’nin İlk Elektrikli Minibüsü Almanya’da Boy Gösterecek!

Tarih 19 Eylül 2016, 11:47

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, IAA Hannover Fuarı’nda seri üretim elektrikli Jest modeliyle dikkatleri üzerine çekecek.

Türkiye’nin modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren yerli markası Karsan, ayrıca Bursa’da yer alan 2 ayrı fabrikasında hem iç pazar hem de ihracata yönelik ürettiği Atak, Star ve Citymood gibi farklı otobüs modelleriyle de ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.
 
Karsan, ilk olarak 2013 yılında ülkemiz dahil birçok ülkede satışa sunduğu, tasarım ödüllü yerli minibüs modeli Jest’in seri üretime hazır elektrikli versiyonunu, ilk kez kez IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda görücüye çıkaracak. Toplu  taşımacılık  sistemlerindeki  ihtiyaçlar  ve  değişimler  takip  edilerek  Hexagon  Studio tarafından  geliştirilen ve 3 yıl içinde Türkiye genelinde en çok tercih edilen şehir içi toplu ulaşım çözümü olarak dikkat çeken Karsan Jest’in elektrikli versiyonu, fuarın aynı zamanda en çok dikkat çeken yenilikleri arasında yer alacak.
 
Seri üretime hazır, sıfır emisyonlu versiyonu da bulunan elektrikli Karsan Jest, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk elektrikli minibüs modeli olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Tekerlekli  sandalye  alabilen,  fabrika  çıkışlı  ilk elektrikli  minibüs unvanına da sahip Karsan Jest, dar şehir yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor.
 
Karsan, uluslararası nitelikteki bu fuarda yerli seri üretim elektrikli Jest modelinin yanı sıra yine her biri yerli özelliğine sahip fabrika çıkışlı alçak  tabanlı,  arkadan  motorlu,  8 metrelik  şehiriçi  otobüsü  Atak; esnek koltuk yerleşimi ile 31  kişiye kadar  yolcu kapasitesi sunan, katlanabilir  LCD  ekran,  Wi-Fi  bağlantısı gibi özelliklere sahip Star ve Citymood gibi farklı otobüs modellerini ziyaretçilerin ilgisine sunacak.


 

 

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