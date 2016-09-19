Türkiye’nin İlk Elektrikli Minibüsü Almanya’da Boy Gösterecek!

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19 Eylül 2016, 11:47

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, IAA Hannover Fuarı’nda seri üretim elektrikli Jest modeliyle dikkatleri üzerine çekecek.

Karsan, ilk olarak 2013 yılında ülkemiz dahil birçok ülkede satışa sunduğu, tasarım ödüllü yerli minibüs modeli Jest’in seri üretime hazır elektrikli versiyonunu, ilk kez kez IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda görücüye çıkaracak. Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve değişimler takip edilerek Hexagon Studio tarafından geliştirilen ve 3 yıl içinde Türkiye genelinde en çok tercih edilen şehir içi toplu ulaşım çözümü olarak dikkat çeken Karsan Jest’in elektrikli versiyonu, fuarın aynı zamanda en çok dikkat çeken yenilikleri arasında yer alacak.Seri üretime hazır, sıfır emisyonlu versiyonu da bulunan elektrikli Karsan Jest, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk elektrikli minibüs modeli olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Tekerlekli sandalye alabilen, fabrika çıkışlı ilk elektrikli minibüs unvanına da sahip Karsan Jest, dar şehir yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor.Karsan, uluslararası nitelikteki bu fuarda yerli seri üretim elektrikli Jest modelinin yanı sıra yine her biri yerli özelliğine sahip fabrika çıkışlı alçak tabanlı, arkadan motorlu, 8 metrelik şehiriçi otobüsü Atak; esnek koltuk yerleşimi ile 31 kişiye kadar yolcu kapasitesi sunan, katlanabilir LCD ekran, Wi-Fi bağlantısı gibi özelliklere sahip Star ve Citymood gibi farklı otobüs modellerini ziyaretçilerin ilgisine sunacak.