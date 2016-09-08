TEMSA, Hannover'a 4 aracıyla katılıyor

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08 Eylül 2016, 13:20

TEMSA, Hannover'da düzenlenen (IAA) Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı'nda, yolcu taşımacılığının gözde ürünleri Maraton, HD, MD9 LE ve MD9 aracını tanıtacak.

TEMSA, 21 Eylül’de Almanya’nın Hannover kentinde “Basın günü” ile başlayacak ve 29 Eylül’e kadar ziyaretçilere kapıları açık olacak Hannover Ticari Araç Fuarı’na 4 aracıyla katılıyor. TEMSA, Hannover Ticari Araç Fuarı’nın 11’inci holünde yer alan standında Maraton, HD, MD9 LE, MD9 aracını tanıtacak.

Yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdikleri satışlarla Türkiye otobüs pazarının lider markası konumlarını pekiştirdiklerini vurgulayan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Zorlu geçen yılda TEMSA pazar payını büyüten ve satış adetleriyle 2015’te olduğu gibi bu yıl da liderlik konumunu koruyan bir marka. TEMSA’nın başarıları Türkiye pazarı ile sınırlı da değil. TEMSA hem Avrupa pazarında hem de ABD otobüs pazarında satış adetlerini ve pazar payını büyütmeye devam ediyor. Fransa pazarında 5 bin adetlere, ABD otobüs pazarında ise 1000’li adetlere doğru ilerliyoruz. Bu 2 ülke dışında birçok ülke pazarında TEMSA, Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor” dedi.

TEMSA, yenilikçiliği ve üretimdeki gücü ile fark yaratıyor

“Almanya otobüs pazarında da aynen Fransa ve ABD’de olduğu gibi çok önemli bir seviyeye doğru ilerliyoruz” açıklamasında bulunan Dinçer Çelik, şöyle konuştu: ''Almanya otobüsün anavatanı sayılan bir ülke. Çok güçlü markaların doğum yeri. Ama biz de Türk markasının gelişimini, yenilikçilik gücünü böyle zorlu bir pazarda yer alarak gösteriyoruz. TEMSA, Almanya’da birçok taşımacı şirketin tercih ettiği bir marka haline geldi. Yakıt tüketimi, konforu ve teknolojik özellikleri ile fark yarattı. Bu anlamda Hannover Fuarı’na katılmak ve orada bir Türk markasının üretimde geldiği noktayı göstermek bizim için de önemli. Bu yıl 21 Eylül’de basın günü ile başlayacak olan Avrupa’nın en önemli ticari araç fuarlarından Hannover’de 4 aracımızı müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyacağız. TEMSA’nın Türkiye pazarında olduğu gibi yurt dışında da atılımları devam edecek.”