Yeni Megane Sedan, Bursa'dan dünyaya ihraç edilecek

Anasayfa » Otomobil

07 Eylül 2016, 18:48

OYAK Renault'un yeni modeli ''Megane Sedan'', ''Dünyaya Bursa'dan'' sloganıyla fabrika binasında düzenlenen törenle banttan indirilerek tanıtıldı.

Türkiye'nin otomotiv devlerinden OYAK Renault, 200 milyon euro harcadığı Megane Sedan'ın seri üretimine Bursa'daki fabrikasında başladı. Renault Grubu üretim platformları içinde M1 segmentinde sedan kasa üretiminden sorumlu fabrika olan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Yeni Megane Sedan'ı dünyada üreten tek fabrika olacak ve tüm dünyaya Bursa'dan ihraç edecek. Yeni Megane Sedan'ın seri üretimine başlama töreni, Oyak Renault'un merkez Osmangazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında gerçekleştirildi. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Renault Grubu Avrasya Başkanı Denis Le-Vot, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Renault MAİS Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar katıldı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın montaj hattında gerçekleştirilen törenle Renault Megane Sedan'ın seri üretimine başlandı. Renault Grubu üretim platformları içinde M1 segmentinde sedan kasa üretiminden sorumlu fabrika olan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni Megane Sedan'ı dünyada üreten tek fabrika olacak ve tüm dünyaya ihraç edecek.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen otomobilleri yerli üretim kabul ettiklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, ''Biz, sizlerin yaptığınız üretimi 'yerli üretim' olarak kabul ediyoruz. Bugün ülkemizde satılan her dört otomobilden üçünü ithal ettik. Ülkemizde üretilen binek modellerin sınırlı olması nedeniyle otomobil pazarındaki artış bize büyük bir ithalat yükü getiriyor. Her geçen gün artan bu talebin Türkiye'de yapılan üretimden karşılanması sektörde ticaret dengesini korumamızı sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle binek otomobil alanındaki yatırımlar bizleri çok mutlu ediyor. Bu bakımdan Yeni Megane Sedan'ın Oyak Renault'da üretilmesinden dolayı mutluluğumuzu ifade ediyorum'' dedi.

'Türkiye pazarına güveniyoruz'

Türkiye pazarına inandıklarını ve güvendiklerini aktaran Renault Grubu Avrasya Başkanı Denis Le-Vot, şunları söyledi: ''Yeni Megane Sedan'ın Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki bu endüstriyel lansmanı, karşılıklı saygı ve güvene dayanan Renault ve OYAK ortaklığı için yeni bir adım. Biz, Renault Grubu olarak Türk ekonomisine ve Türkiye pazarına inanıyor ve güveniyoruz.''

Türkiye'nin ekonomik anlamda yatırımcıya güven verdiğini ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine gireceğine inandıklarını söyleyen OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş da ''Bizler, OYAK olarak Türkiye'ye güveniyor, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine gireceğine inanıyoruz. Ortağımız Renault ile daha çok değer üreten, daha çok yatırım ve istihdam sağlayan, hakkaniyet esasına dayalı uzun vadeli ortaklık ilişkisine önem veriyoruz. Hiç şüphe olmamalıdır ki ülkemizin ekonomisinin güçlenmesinde OYAK'ın yatırımları öncü rol oynamaktadır. Bugün üretime başlamasına hep birlikte şahit olduğumuz Megane Sedan otomobilinin de ülke ekonomisine yeni bir ivme vereceğine inanıyorum'' diye konuştu.

Ekonomiye yılda 3 milar dolarlık katkı

OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem, yeni Megane Sedan'ın Bursa Oyak Renault Fabrikaları'nda üretime başlamasından duyduğu heyecanı dile getirerek, ''Ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında yer alan otomotiv sektörü bizim için büyük önem taşıyor. Oyak Renault ile üretim, Renault MAİS ile satış ve pazarlama, Orfin ile oto finansmanı alanlarında sektörümüze yön veriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Oyak Renault'nun 5 kıtada 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile ekonomimize her yıl 3 milyar dolara yakın katkıda bulunuyor olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bugün bantlardan inmeye başlayan Yeni Megane Sedan'ın gerek üretim gerek ihracat ve iç pazar olarak ortaklığımıza daha büyük ivme katacağına yürekten inanıyorum'' diye konuştu.

200 milyon Euro yatırım

Yeni Renault Megane Sedan'ın Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilmesi için 200 milyon euro yatırım yapıldığını hatırlatan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez ise şöyle konuştu:

''Bu yatırımlar, yeni kalıp, ekipman ve makine yatırımları, Ar-Ge ve mühendislik yatırımları ile test giderlerini kapsıyor. Yeni Megane Sedan üretimi, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 700 kişilik ek istihdam oluşturuyor. 250'den fazla çalışan, projenin ilk aşamalarından itibaren görev aldı. Yeni Megane Sedan, tüm dünyaya Oyak Renault'dan üretilecek. Hedeflenen toplam üretim miktarımız 500 bin adet. Ürettiğimiz araçların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi, Yeni Megane Sedan'ın da motor, vites kutusu ve yürüyen aksamları fabrikamız hatlarında üretiliyor. Bu bakımdan da, Türkiye'de hem karoserin hem de mekanik aksamın birlikte üretildiği tek binek otomobil fabrikasıyız. Bu da bize ayrı bir güç ve otonomi veriyor. Esnek üretim prensibine göre tasarlanan standart Renault/Nissan gövde hatlarında, Clio ve yeni Megane Sedan, tek hat üzerinde birlikte üretilebiliyor. EuroNCAP 2015 beş yıldız kriterlerine göre güçlendirilmiş gövdede, sıcak şekillendirilmiş yüksek mukavemetli çelik saclar kullanılıyor. 9 renk tercihiyle piyasaya sürülen Yeni Megane Sedan'da bir önceki modele göre aracın dizaynına uygun 6 yeni renk geliştirildi. Boya tesisleri, bu yeni üründen özel olarak beklenen görünüm performansını sağlayacak çeşitli yatırımlarla modernize edildi.''

Yerli mühendislik

Oyak Renault mühendislerinin projenin ilk etaplarından itibaren yeni Megane Sedan'ın tasarımının geliştirilmesinde çalıştığını belirten Başeğmez, projenin Oyak Renault'ya verilmesiyle birlikte yaklaşık 70 Ar-Ge çalışanının görev aldığını, buna pres, kaporta, boya ve montaj atölyelerinin proses sorumlusu mühendislerinin de eklenmesiyle, 110 kişilik mühendis ekibin yeni Megane Sedan'ın sorunsuz ve kaliteli bir şekilde üretimi için yoğun emek verdiğini anlattı. Başeğmez, "Bu çalışmalar sonucunda tecrübe ve yetkinliğini bir kez daha kanıtlayan Oyak Renault'nun Ar-Ge merkezi, ilk kez bir aracın proje sürecinde araç mimarlığı sorumluluğunu aldı ve aracın tüm seri hayatı ve yeni projelerinin sorumluluğu Oyak Renault mühendislerine teslim edildi'' ifadelerini kullandı.