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İETT'den şoförlere özel eğitim
06 Eylül 2016, 21:57
İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, ''Ulaşım Akademisi'' projesi kapsamında, servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.
İstanbul’da toplu ulaşımın kalitesini yükseltmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT işbirliği ile İETT Ulaşım Akademisi projesi kapsamında sürücülere eğitimler verildi. Öncelikli olarak okulların açılması nedeniyle öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik olarak verilen eğitimlerin tüm ulaşım araçları sürücülerine verilmesi amaçlanıyor.
Şoförlere iki aşamalı eğitim
Proje kapsamında ilk etapta 150 kişiye ’Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri’’ eğitim verildi. Eğitimler, İETT İkitelli Eğitim Merkezinde teorik ve uygulamalı pist eğitimi şeklinde 2 bölüm halinde gerçekleştirildi. Teorik eğitimler, tüm sürücülere aynı sınıfta 1 eğitmenle verilirken uygulamalı olarak yapılan pist eğitimi 3 eğitmenle verildi.
Ayrıca, teorik eğitimler yolcuya davranış ve nezaket kuralları, indirme-bindirme, emniyet kemeri, aşırı hızlanma, ani frenleme, trafik kurallarına uyma gibi konuları kapsıyor.
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