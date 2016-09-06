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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Thermo King teslimatları devam ediyor

Thermo King teslimatları devam ediyor

Tarih 06 Eylül 2016, 21:44

Ülke genelinde 950 şubeye dağıtım yapan Komagene, taşıma standartlarını Thermo King ile koruyor.

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren dünyanın lider soğutucu markası Thermo King, gıda sektöründe soğuk zincir taşımacılığı yapan firmaların tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin çiğköfte denilince akla gelen ilk markalar arasında yer alan Komagene, 4 adet T1000 kamyon ünitesi aldı.

Komagene Genel Merkezinde Doğuş Otomotiv Thermo King Satış ve Pazarlama Müdürü Suna Türk ve Thermo King Satış Yöneticisi Çağlar Bircan, Komagene Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Ceyhun Tekdemir’e işbirliğinden dolayı plaket takdim etti.

Tekdemir, soğuk zincir bozulmadan Türkiye genelinde 950 şubeye çiğköfte teslimatı yaptıklarını belirterek, “Aylık 450 ton çiğ köfte sevk ediyoruz. Aynı zamanda meze ve içecek dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. 7 bölgede ana depomuz bulunuyor. Bu depolara büyük araçlarla sevkiyatı gerçekleştirdikten sonra, küçük araçlarla bayi dağıtımı yapılıyor. 4 tırımız, 36 çeşitli tonajlarda kamyon ve hafif ticari aracımız bulunuyor. Tüm araçlarımızda Thermo King soğutucu ünite kullanıyoruz. Sektörümüzde en büyük markasıyız bunu kalitemiz, hijyen ve sağlık kurallarına verdiğimiz önemle sağlıyoruz. Thermo King bizim bu başarı yolculuğumuzda en büyük destekçimiz” dedi.

Doğuş Otomotiv Thermo King Satış Yöneticisi Çağlar Bircan ise, gıda sektöründe farklı hizmet kollarında faaliyet gösteren firmalar ile çalışmalarının kendileri için bir referans olduğunu belirterek “Thermo King satış ve servis hizmeti olarak yaygın servisleri ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri belirleyerek müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

 

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