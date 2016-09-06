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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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Nissan'dan kaçırılmayacak sonbahar fırsatları

Nissan'dan kaçırılmayacak sonbahar fırsatları

Tarih 06 Eylül 2016, 21:32

Eylül ayı boyunca Nissan otomobil tutkunlarına birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Nissan, sonbaharda otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Micra, Juke, Qashqai ve X-Trail modellerinde 9 bin TL’ye varan otomatik vites farkını karşılayan Nissan, tüm modellerinde “Şimdi Al 2017’de Öde” fırsatını sunuyor.

Ailelerin öncelikli tercihi Pulsar, %0 faizli 20 ay vadeli 30 bin TL finansman avantajıyla Nissan bayilerinde sahiplerini bekliyor. X-Trail,Qashqaive Navara modellerinde %0,99 faiz oranıyla 20 ay vadeli 50 bin TL kredi sunan Nissan,Juke ve Micra’da ise %0,99 faiz oranıyla 20 ay vadeli 20 bin TL finansman sağlıyor.
Nissan, tüm araç modellerinde “Şimdi Al 2017’de Öde” fırsatını sunarken dileyen müşteriler ödemelerini aynı faiz oranları ile Şubat 2017'ye erteleyebilecekler.
Avantajlı lansman fiyatlarını Eylül ayında sürdüren Pulsar 59 bin 900 TL, Navara 79 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunulurken, X-Trail 114 bin 800 TL, Qashqai 79 bin 500 TL, Juke 60 bin TL ve Micra 47 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla Eylül ayında sahiplerini bekliyor.
 
 

 

 

 

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