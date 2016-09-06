Allison 101 yıldır kesintisiz güç kesintisiz yenilik

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06 Eylül 2016, 18:36

James Allison’un Minaopolis kökenli firması yarış ve test pisti işletmeciliği ile otomotiv sektörünün kuruluş yıllarında Amerika pazarında yerini aldı.









Başlangıçtan bu güne 6 milyon adetlik üretim

Allison ve günümüz

Allison'un büyük vaadi

Macaristan fabrikası ve müşteri deneyim merkezi

Macaristan fabrikasının yanında kurulan Müşteri Deneyim Merkezi’nde Allison şanzımanların, dünü bu günü ve sektördeki konumu rakip ürünlere göre üstünlükleri, otomatikleştirilmiş (veya robotize olarak adlandırılan) manuel şanzımanlara göre olan avantajları yakıt ekonomisi, kullanım kolaylığı, çevreye olan etkileri güvenlik gibi temel avantajları Avrupa pazarlamadan sorumlu Manlio Alvara tarafından gelişmiş sunum teknikleri ile anlatıldı.



Sürüşler sırasında aynı teknik özelliklere sahip Allison otomatik şanzıman ve otomatikleştirilmiş Scania opticruise şanzımana sahip iki kamyonun manevra çabukluğu ve hassasiyeti gibi özellikleri karşılaştırıldı.

Sürüşler sırasında otomatik şanzımanların sağladığı yararları araç, parkur ve kullanım deneyimi sınırlı olan davetlilerin hızla adaptasyonu ve araçların kullanımında gösterdikleri kolaylık dikkat çekti ve Allison’un müşterisine verdiği sözü tuttuğunu; konfor, güvenlik, yakıt ekonomisi ve kolay manevra alanındaki avantajlarını doğrudan gözlemledik.

1915 yılında kurulan firma sistem tedarikçisi askeri amaçlı uçak ve deniz araçlarında kullanılan motorlar üretti. Allison tarafından icat edilen ve geliştirilen otomatik şanzımanlar otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlattı. Allison'un kuruluş ve gelişme yıllarında tutkulu, zeki ve çalışkan, yaratıcı bir girişimci olan James Allison Amerika rüyasının kahramanlarından biri, fırsatlar ülkesi vatandaşı olarak özenilecek bir hayat ve kalıcı iz bıraktı. Adı ile anılan markayı taşıyan otomatik şanzımanlar giderek yaygınlaşıyor.Otomatik şanzımanlar ticari araçlar, askeri araçlar, ABD, İngiltere, Kanada ve Alman yapımı tanklarda yaygın olarak kullanıldı. Amerika’nın en önemli otomotiv üreticisi olan GM, Allison’u ve Detroit Diesel’i bağımsız bir bölüm olarak bünyesine kattı. Allison Transmission deniz ve demiryolu araçları için tork konverterleri geliştirdi. Firma tarafından üretilen tam otomatik şanzımanlar 1950 yılından sonra yayıldı. Allison otomatik şanzımanlar günümüzde 6 milyon adetin üstünde bir üretim rakamına ulaşmış bulunuyor.Firma kurulduğu şehirde merkez üretim ve yönetim tesisleri bugün de yer alıyor. Bu üretim merkezi ile birlikte Macaristan’da ve Hindistan’da üretim merkezleri bulunuyor. Hindistan’da 2010 yılında Chennai fabrikası kuruldu. Macaristan’daki Szentgothard’da üretim tesisleri 2011 yılında açılışı gerçekleştirildi. Allison Transmision'un günümüzde otomotiv sektörünün geliştiği bütün ülkelerde satış sonrası hizmet ve yedek parça ağına sahip. Türkiye’de dahil olmak üzere 26 ülkede doğrudan irtibat ve satış ofisleri var. Firmada dünya çapında 2700 personel çalışıyor. Firma 900 özel patente sahip.Müşterilerimizin daha efektif çalışabilmesi için dünyadaki en değerli – faydalı çözümleri sağlayacağımıza söz veriyoruz, diyor. Allison bu sözünü ürünleri ile yerine getiriyor. Allison'un geliştirdiği tam otomatik şanzıman kullanımı ticari araçlarda hızlaı yaygınlaşıyor. Otomatik şanzımanların en önemli avantajı gelişen elektronik teknolojisi ile mekaniği birleştirmeleri. Bu birleşim otomatik şanzımanların işletmecilere, sürücülere, trafik akışına, yakıt tüketimine, zaman kullanımına, güvenliğe olumlu etkiler yapmasını sağlıyor. Bu nedenle de Allison’un başlattığı tam otomatik şanzıman kullanımı her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor, otomatik şanzımana olan müşteri talepleri artıyor. Bu nedenle de Allison hafif ticariler, otobüsler, dağıtım ve nakliye kamyonları için birbirini tamamlayan 1000, 2000, 3000, 4000 serisi şanzımanları üretiyor. Bu şanzımanlar dağıtım, kent içi otobüs, acil müdahale araçları, kamu hizmeti araçları, iş makinaları, vinçler ve geri dönüşüm araçlarında yaygın olarak kullanılıyor. Tanklar başta olmak üzere paletli ve tekerlekli taktik araçlarda, mayına karşı korumalı zırhlı araçlarda bütün dünyada Allison şanzımanları çok yaygın bir kullanıma sahip.Macaristan’da bulunan tesislerinde üretim tesisi ve ürün gamı tanıtımı gerçekleştirdi. Avrupa’nın en önemli yayınlarını davet etti. Türkiye’denolarak katıldığımız bu gezide Szentgothard fabrikasının iş akışları hakkında bilgi alıp, üretim tesisini ve üretimin tüm aşamalarını, montaj aşamalarını gördük. Allison ve içlerinde Türk firmalarının da yer aldığı İzmir'den TİRSAN ve Ankara'dan ORTADOĞU RULMAN tedarikçilerinden de olan parçalar burada birleştiriliyor. Her ürün üretim istasyonları arasında yol alırken test ediliyor. Çeşitli testlerden geçiriliyor. Sonunda da müşterinin özel istekleri, özel ekipman ve paketleme gibi istekleri yerine getirilerek, kullanılacağı birimlere sevk ediliyorlar.Çok farklı yol koşullarını içeren sürüş ve deneyim pistinde Allison şanzımanların kullanıldığıaraçlar kullanıldı. Burada test parkurunda davetlilerin havaalanı transferlerini yapan, Türkiye’de üretilen Allison otomatik şanzımanlıda test parkurunda katılımcıların kullanımına ve izlenimine sunuldu.