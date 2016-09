Scania yeni yüzü ile göründü

Anasayfa » Ağır Ticari

05 Eylül 2016, 16:36

Scania'nın yeni nesil araçlarını İsveç'te tanıttı. Yeni Scania'ların 2017'nin ikinci yarınsında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

“Taşımacılıkta yeni bir dönem başlıyor”

13 Litrelik Yeni Motor SCR ile Euro 6

Güvenlik yenilikleri: Yeni Ağırlık Merkezi Perde Hava Yastıklar

Yeni S Kabin

Alternatif Yakıt

İlk olarak uzun mesafe taşımacılığına yönelik araçlarla başlayacak olan üretim daha sonra tüm model gamı ile devam edecek. Scania’lar, ilk aşamada İsveç’te bulunan fabrikada üretilecek. Yeni nesil Scania, Türkiye pazarında, 2017 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.10 yıllık araştırma geliştirme süresi, 2 milyar Euro yatırım ve 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü sonucu üretime başladığı Scania, kıyasıya rekabetin yaşandığı ağır vasıta sektöründe yeni modeliyle bir adım öne çıkmaya hazırlanıyor. Efsanevi T-şeklindeki ön yüz tasarım anlayışını büyük ölçüde koruyan Scania, yeni nesil araçlarında kabin, motor ve aktarma organları tamamen yenilendi. Yeni nesil araçlarını, eşsiz modüler sistemi ve verimliliği artıran hizmet paketleri ile sunmaya hazırlanan Scania, kullanıcılarının her türlü ihtiyaçlarına cevap verirken, teknolojik çözümleri ile de dikkat çekiyor.Scania, ağır vasıta sektöründe çıtayı çok yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar Euro yatırım yaptı. Bunun yanında yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü gerçekleştirildi. “125 yıllık tarihimizin en büyük yatırımı” Scania CEO’su Henrik Henriksson, dünya prömiyerinde yaptığı konuşmada “Yeni nesil hizmet anlayışı şüphesiz Scania’nın 125 yıllık tarihinde en büyük yatırımıdır. Scania’nın yeni nesil araçları, on yıllık geliştirme sürecinin sonucudur. Yeni nesil Scanialar her detay incelenerek 10 yıllık çalışmalar sonucu geliştirildi. Farklı sektörlerdeki iş ortaklarımızla bir araya gelerek onların beklentileri doğrultusunda geliştirmeler yaptık. Gelecek 10 yıllık teknolojiyi iş ortaklarımıza bugünden sunuyoruz. Sürdürülebilir hizmet anlayışımız ile iş ortaklarımıza en ekonomik çözümleri sunuyoruz. Pazar payımızı arttıracak ve bizi gelecek 10 yıllık döneme taşıyacak olan yeni nesil ürün ve hizmetlerimiz ile iş ortaklarımızın karşısına çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.Scania Pazarlama Müdürü Adnan Yücel yeni nesil Scania araçlarının tanıtımında yaptığı açıklamada, rekabet üstünlüklerinin en üst noktaya çıkacağını belirterek “Yeni Scania, üstün teknolojisi, donanım özellikleri, yeni tasarımı, verimli motorları ve kabin içi yaşam alanları ile etkileyici bir model oldu. Yeni nesil Scania, bize Türkiye pazarında önemli bir ivme kazandıracaktır. Yeni Scania ile artık her segmenteki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun özel ürünler sunacağız. Örneğin, canlı hayvan, akaryakıt ve tehlikeli madde, otomobil, tarım ürünü veya soğuk zincir gibi farklı ürün taşıyan iş ortaklarımıza uygun ekonomik çözümler sunacağız” dedi. Yücel, yeni nesil araçlarda Scania’nın DNA’sının korunduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti; “Araçlara önden baktığınızda Scania’nın alışık olduğunuz T-tip dizayn anlayışından alıntılar görebilirsiniz. Yeni Scania’nın kabini tümüyle yeni bir kabin, ama Scania’nın efsanevi dizayn anlayışından bazı detayları da içinde barındırıyor”Scania, yeni nesil araç ve hizmetleri ile sektör standartlarını yeniden tanımlıyor. Yakıt tüketimi, güç aktarma organlarındaki geliştirmeler ve aerodinamik çözümler sayesinde, ortalama yüzde 5 oranında düşüyor. Böylelikle yılda 150 bin km yol kat eden bir araç, yaklaşık 2 bin litrenin üzerinde yakıt ekonomisi sağlıyor. 13 litrelik yeni motor Scania yeni araçlarıyla birlikte 13 litre, 500 hp’lik motorunu da piyasaya sürüyor. Yeni motorda Euro 6 emisyon değerleri, yüzde 100 SCR sistemi ile sağlanıyor. Böylelikle daha güvenilir ve daha ekonomik bir motor elde ediliyor. Mevcut pazarda en geniş motor ürün gamına sahip Scania’nın, yeni nesil araçlarında, 13 litrelik motor serisi 370 beygir gücünden başlayıp 410, 450 ve 500 beygir gücüne kadar alternatiflerden oluşuyor. 16 litrelik motorların güç seçenekleri ise 520, 580 ve 730 beygir gücüne ulaşıyor.Vites değişim süresini yarı yarıya azaltan yeni opticruise sistemi sürüş konforunu en üst noktaya çıkartıyor.Yan Perde Hava Yastıkları ve Yeni Ağırlık Merkezi Scania’nın yeni araçları, yan perde hava yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde hava yastıklarıyla devrilme-yuvarlanma tarzındaki kazalarda meydana gelen yaralanmaları yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor. Yeni nesil Scania, azami dört farklı kamerayı kullanabilecek şekilde alt yapıya sahip. Böylelikle aracın yakın çevresi anlık olarak takip edilebiliyor.Geliştirilen fren sistemi, daha ileriye doğru konumlandırılan ön aks ve düşük ağırlık merkezi sayesinde 40 tonluk 4x2 kamyonu yüksek hızdan tamamen duruş konumuna yüzde 5 daha kısa mesafede ulaştırıyor. 50 mm daha ileri götürülen yeni aks gelişmiş frenleme performansına katkıda bulunuyor.Scania mevcut P, G ve R kabinlerindeki popülaritesine tamamen yeniden tasarlanan S serisini de ekliyor. Böylelikle, tüm varyantlar sunulduğunda toplam 24 farklı temel kabin modeline ulaşıyor. S kabin sürücülerin boy farkını ortadan kalkıyor B Yeni kabinlerde iç mekan, optimum sürüş ve dinlenme alanı sunacak şekilde tasarlandı. Sürücünün koltuk ayar seçenekleri, boyları 150 ile 220 cm arasındaki değişen tüm sürücüler için rahat bir sürüş pozisyonu sunuyor. Yeni Scania’larda A sütunu görüş açısını en uygun hale getirmek için da yeniden tasarlandı. Tüm yeni kabinlerde, sürücünün oturma pozisyonu, mevcut kabin nesline göre ön cama 65 mm ve sol cama 20 mm daha yakınlaştırıldı. Böylelikle sürücünün görüş açısı ve yol hâkimiyeti arttı.En çevreci Scania Scania, sürdürülebilir taşımacılığa geçişi kolaylaştıran çözümler geliştirmek için öncülük ediyor. CO2 emisyonuna karşı mücadeleyi odak noktasına koyan Scania, 2030 hedeflerine ulaşmak için çözümlerini hazırladı. Bu çözümler arasında hibrid araçları, gazlı motorları, bio-etanol ve bio-dizeli kapsayan eşsiz bir yelpazeyi sayılıyor.

VİDEO