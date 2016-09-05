Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ile distribütorü anlaşması yaptı!

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05 Eylül 2016, 15:26

2001 Türkiye'de merkez ofisini, bayi ve satış sonrası hizmet ağını kuran ve Volvo Kamyon olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Volvo, Temsa İş Makinaları ile Türkiye Temsilciliği için anlaştığı bir basın bülteni ile duyruldu.

Temsa İş Makinaları Hakkında:

Volvo Kamyon Hakkında:

Volvo Kamyon ve Temsa İş Makinaları, arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandığıbu gün (5 Eylül. 2016) yayınlan bir kısa bir basın bülteni ile açıklandı. Volvo Kamyon ile distribütorlük anlaşması imzalayan Temsa İş Makinaları Temsa Global'in adlı şirketin bünyesinde bulunan otobüs üretimi satış ve satış sonrası hizmetler, Mıtsbushi otomobil ve Mıtsıbushi Canter temsilciliği ve İş makinaları alanında faliyet üç ana dalın üç ayrı şirket halinde organize edilmesi ile oluştu.Temsa İş Makinaları ile Volvo Kamyon arasında yapılan anlaşmanın bir süre önce Türkiye de merkez yönetimi ve satış sonrası organizasyonlarını Volvo Trucks ile birleştiren Renault Trucks markasını kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgi yer almadı.Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden Volvo Kamyon ve Türkiye iş makinaları sektörünün lider kuruluşlarından Temsa İş Makinaları, tüm Türkiye’yi kapsayan stratejik iş birliği çerçevesinde distribütörlük anlaşması imzaladıSabancı Center'de yapılan imza töreni Temsa İş Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ve Genel Müdür Cevdet Alemdar ile Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning'ın katılımıyla gerçekleşti.Söz konusu anlaşma çerçevesinde, geniş kamyon ve çekici ürün yelpazesi ve teknoloji liderliği ile tüm dünyada sektörünün güvenilir markası olan Volvo Kamyon'un Türkiye'deki tek temsilcisi Temsa İş Makinaları olacak. Anlaşmanın, Rekabet Kurumu onayını takiben yürülüğe girmesi ön görülüyor.Temsa İş Makinaları, 1983 yılından bu yana iş makinalarında dünyanın lider firmalarından olan Komatsu’nun distribütörüdür. Temsa İş Makinaları, inşaat, endüstri, lojistik, maden sektörlerine geniş bir yelpazede yüksek teknolojili makina ve teknik hizmet sunmaktadır.Volvo Kamyon, ticari araçlar alanındaki profesyonel müşterileri için, orta ve ağır segment kamyonlardan oluşan geniş ürün gamıyla taşımacılık çözümleri sunuyor. 125'ten fazla ülkedeki 2200 bayi ve servisten oluşan global ağıyla müşterilerine destek veren Volvo Kamyon, dünyanın dört bir yanındaki 15 ülkede üretim yapıyor. 2015 yılında dünya çapında 113.000'den fazla Volvo kamyon teslimatı gerçekleştiren Volvo Kamyon, dünyanın en büyük kamyon, otobüs, inşaat makinesi ile deniz ve endüstri uygulamaları için motor üreticilerinden biri olan Volvo Group’un üyesi olarak hizmet veriyor.