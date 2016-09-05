TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA2016

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI DERGISI SAYI 77

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Ağır Ticari

Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ile distribütorü anlaşması yaptı!

Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ile distribütorü anlaşması yaptı!

Tarih 05 Eylül 2016, 15:26

2001 Türkiye'de merkez ofisini, bayi ve satış sonrası hizmet ağını kuran ve Volvo Kamyon olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Volvo, Temsa İş Makinaları ile Türkiye Temsilciliği için anlaştığı bir basın bülteni ile duyruldu.



Volvo Kamyon ve Temsa İş Makinaları, arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandığı
bu gün (5 Eylül. 2016) yayınlan bir kısa bir basın bülteni ile açıklandı. Volvo Kamyon ile distribütorlük anlaşması imzalayan Temsa İş Makinaları  Temsa Global'in adlı şirketin bünyesinde bulunan otobüs üretimi satış ve satış sonrası hizmetler, Mıtsbushi otomobil ve Mıtsıbushi Canter  temsilciliği ve İş makinaları alanında faliyet  üç ana dalın üç ayrı şirket halinde organize edilmesi ile oluştu.

Temsa İş Makinaları ile Volvo Kamyon arasında yapılan anlaşmanın bir süre önce Türkiye de merkez yönetimi ve satış sonrası  organizasyonlarını Volvo Trucks ile birleştiren Renault Trucks markasını kapsayıp kapsamadığı  konusunda bilgi yer almadı.
 
Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden Volvo Kamyon ve Türkiye iş makinaları sektörünün lider kuruluşlarından Temsa İş Makinaları, tüm Türkiye’yi kapsayan stratejik iş birliği çerçevesinde distribütörlük anlaşması imzaladıSabancı Center'de yapılan imza töreni Temsa İş Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ve Genel Müdür Cevdet Alemdar ile Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning'ın katılımıyla gerçekleşti.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde, geniş kamyon ve çekici ürün yelpazesi ve teknoloji liderliği ile tüm dünyada sektörünün güvenilir markası olan Volvo Kamyon'un Türkiye'deki tek temsilcisi Temsa İş Makinaları olacak. Anlaşmanın, Rekabet Kurumu onayını takiben yürülüğe girmesi ön görülüyor.

Temsa İş Makinaları Hakkında:
Temsa İş Makinaları, 1983 yılından bu yana iş makinalarında dünyanın lider firmalarından olan Komatsu’nun distribütörüdür. Temsa İş Makinaları, inşaat, endüstri, lojistik, maden sektörlerine geniş bir yelpazede yüksek teknolojili makina ve teknik hizmet sunmaktadır.

Volvo Kamyon Hakkında:
Volvo Kamyon, ticari araçlar alanındaki profesyonel müşterileri için, orta ve ağır segment kamyonlardan oluşan geniş ürün gamıyla taşımacılık çözümleri sunuyor. 125'ten fazla ülkedeki 2200 bayi ve servisten oluşan global ağıyla müşterilerine destek veren Volvo Kamyon, dünyanın dört bir yanındaki 15 ülkede üretim yapıyor. 2015 yılında dünya çapında 113.000'den fazla Volvo kamyon teslimatı gerçekleştiren Volvo Kamyon, dünyanın en büyük kamyon, otobüs, inşaat makinesi ile deniz ve endüstri uygulamaları için motor üreticilerinden biri olan Volvo Group’un üyesi olarak hizmet veriyor.





 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ağır Ticari

Scania yeni yüzü ile göründü

 Scania yeni yüzü ile göründü Scania'nın yeni nesil araçlarını İsveç'te tanıttı. Yeni Scania'ların 2017'nin ikinci yarınsında Tür...

Scania'dan bir ilk daha

 Scania'dan bir ilk daha Scania,bir ilke daha imza atarak dünyanın ilk yan perde hava yastığına sahip ağır ticari aracını üretti.
tasiyanlar 202
Ferra Filter

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni sürüş düzeni
Oruç Kaya
“Kamyoncular Olmuş Lojistikçi”
Doğan SILAY
Markalar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x