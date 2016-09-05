Renault'da Eylül'de ''Şimdi Al 2017'de Öde'' ve sıfır faiz

Anasayfa » Kampanyalar

05 Eylül 2016, 14:18

Renault, Eylül ayında müşterilerine binek otomobil ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz olanağı ve birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.





Talisman ve Yeni Megane Hatchback modellerinde, Renault müşterilerine çok özel bir teklif sunuyor. Bu modellerden birine sahip olmak isteyen müşteriler “Şimdi Al Hemen Öde” ya da “Şimdi Al 2017’de Öde”* seçeneklerinden birinden faydalanabiliyor. “Şimdi Al Hemen Öde”** seçeneğinde 24.000TL 24 aya kadar sıfır faiz ve 75.000TL 48 aya kadar 0,99 faiz oranı yer alıyor. Diğer seçenek olan “Şimdi Al 2017’de Öde”*** fırsatında ise 75.000TL 48 aya kadar yüzde 0,99 faiz oranından faydalanılabiliyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak 3.000TL takas desteği bulunuyor.

Captur ve Kadjar modellerinde ise 48.000TL 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranı sunuluyor. Finansman kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler ise bu modellerde 2.000TL nakit alım indiriminden yararlanıyor.

Kangoo ailesinde 24.000TL 18 aya kadar sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kangoo’da daha uzun vade seçeneği tercih eden müşteriler,36.000TL 30 aya kadar yüzde 0,79, 48.000TL 48 aya kadar yüzde 0,99 faiz oranı kullanabiliyor. Bu oranlardan yararlanmak istemeyen müşterilere, Kangoo Ailesi’nde 1.500 TL nakit alım indirimi yer alıyor.

Eylül ayında Renault Master ailesi ve Trafic Panelvan modellerinde de çok cazip finansman şartları ve nakit alım indirimi bulunuyor. 30.000 TL 24 aya kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz fırsatı var. 48.000 TL için ise 24 ve 48 aya kadar olan kredi kullanımlarında ise yüzde 0,49 ve 1,09 oran bulunuyor. Bu oranlardan yararlanmak istemeyen müşteriler için bu modellerde 1.500 TL nakit alım indirimi yer alıyor.

Kampanya kapsamında Eylül ayında Clio HB 49.350TL, Captur 62.800TL, Kadjar 79.900 TL, Fluence 75.950TL, Yeni Megane HB 69.800TL, Talisman 109.400TL’den başlayan fiyatlarla müşterinin beğenisine sunuluyor.

