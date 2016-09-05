Stralis'in yeni versiyonu Hannover'de görücüye çıkacak

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05 Eylül 2016, 13:38

Iveco, Hannover'de düzenlenen IAA Ticari Araçlar 2016 Fuarı'nda Yeni Stralis TCO2 Champion'un resmi prömiyerini gerçekleştirecek.

Iveco, ticari araç endüstrisinde en önemli uluslararası organizasyon olan ve 22 ile 29 Eylül 2016 tarihleri arasında Hannover’de düzenlenecek 66. IAA Ticari Araçlar (IAA) Fuarına katılacak. Marka, A01 Hall 16 numaralı standında, 21 Eylül saat 09:15’de bir basın konferansına ev sahipliği yapacak.

Iveco, tüm ürün gamının vitrini olacak 2,500 metrekareyi aşkın geniş standında birçok yeni ürünü ve inovasyonu tanıtacak: hafif araçlardan yol ve arazi uygulamalarına yönelik ağır kamyonlara, otobüslerden madencilik ve inşaat şantiyelerine yönelik ağır-iş tipi kamyonlara yer verilecek.Konu ile ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde aşağıdaki bilgilere yer verildi.



Iveco, dünya prömiyeri kapsamında ayrıca her yönüyle sürdürülebilir nakliye için sınırları yeniden yazan, fütüristik konseptli ve 25’i aşkın patent ile korunan yeni bir uzun mesafe kamyonunu tanıtacak.

Yeni Stralis, TCO2 Champion’un resmi prömiyeri

Iveco standının odak noktası, geçtiğimiz Haziran ayında Madrid’de yapılan resmi sunumunun ardından uluslararası alanda görücüye çıkacak Stralis’in yeni versiyonu olacak. Yeni Stralis, tamamen yeni bir güç aktarma mekanizması sunuyor ve en iyi güvenilirlik ve verim değerleriyle Toplam Sahip Olma Maliyetinde (TCO) ve CO2 azaltımında yeni standartları belirliyor.

Üç-araç gamı, müşteri misyonlarını temel alarak geliştirilmiş olup, ağır karayolu taşımacılığı sektörünün tüm gerekliliklerine cevap veriyor: Yeni Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması da dahil olmak üzere yerel ve kısa-mesafe görevler için en iyi çözümleri sunmak üzere tasarlanmış olup, özgün HI-SCR son-işlem sisteminin sunduğu eşsiz avantaja sahip. Yeni Stralis XP uluslararası uzun-mesafe nakliye sektörünün talepleri doğrultusunda geliştirilmiş olup, çalışma süresi ve yakıt verimi değerlerini maksimize etmek amacıyla yenilikçi yakıt-tasarrufu özellikleri ve yeni hizmet fonksiyonlarıyla donatılmış. Güvenilirliği maksimuma çıkarmak, CO2 ve TCO değerlerini düşürmek için tasarlanmış piyasadaki en güvenilir ve yakıt tüketimi konusunda en verimli kamyon; %11’e kadar yakıt tasarrufu sağlarken yeni nesil fonksiyonları %3’e varan bir ek tasarruf daha sağlayabilmekte, bu da uzun-mesafe görevlerde TCO’da %5.6’lık etkileyici bir azalmayı beraberinde getiriyor.

CNG ve LNG ile çalışan devrimsel Yeni Stralis NP (Natural Power), gazla çalışan kamyon endüstrisinde şimdiye kadar geliştirilmiş en sürdürülebilir uluslararası nakliye kamyonu ve gerçek bir dönüm noktası. Uzun-mesafeli karayolu taşımacılığı görevlerine uygun güç değerleri, sürüş konforu ve yakıt otonomisi sunan tek doğal gazlı kamyon. Dizel eşdeğerine denk şekilde 400 hp güç ve 1,700 Nm tork sağlayan yeni motor, otomatik bir şanzıman ile donatılmış. Geliştirme çalışmaları, dizel eşdeğerine göre zaten %40’a varan oranda daha az yakıt pompası maliyetine sahip olan motorda önceki model ile karşılaştırıldığında TCO değerinde %3’lük bir azalma daha sağlamış. Dizel araçlara bir alternatif sunan, piyasadaki gazla çalışan ilk gerçek uzun-mesafeli kamyon.

Standda ayrıca, üç “Duyarlı Kamyon” da yer alacak: Iveco’nun spor dünyasından büyük isimlerle kurduğu büyük ortaklık ilişkilerine özel bir şükran sunumu olarak Ferrari, Dakar Team Petronas De Rooy Iveco ve Schwabentruck’e adanmış Yeni Stralis XP versiyonları. Araçların giydirmeleri, araçların kişiselleştirilmesine ortaklık ilişkisini yansıtan renkler ve grafikler kullanarak özel bir ihtimam gösteren CNH Industrial Tasarım takımı tarafından tasarlandı ve üretildi.

Yeni Daily Euro 6 ve Yeni Daily Hi-Matic Euro 6, yeni bir bağlanabilirlik dünyasının kapısını açıyor

Yeni Daily Euro 6, devrimsel yeni uygulama DAILY BUSINESS UP ile araç-içi bağlanabilirlik işlevini gerçek bir profesyonel çalışma ekipmanına dönüştüren ilk hafif ticari araç. Kendi gücü, çok yönlülüğü, performansı ve dayanıklılık kalıtsallığı üzerinde yükselen yeni Daily Euro 6, teknolojiyi performans sınırlarını zorlamak, konfor seviyesini yükseltmek, eşsiz bir bağlanabilirlik fonksiyonu sağlamak ve TCO değerini düşürmek için kullanan yeni özellikler sunuyor, bu da Iveco müşterilerinin İş İçgüdüsünü yansıtmakta ve Iveco’yu onların mükemmel iş ortağı haline getiriyor.

Yeni Daily Euro 6, sınıfının en üstünde yer almasını sağlayan 210 hp ve 470 Nm’ye varan değerlere sahip yeni ve güçlü 2.3 ve 3.0 litre motorlarıyla günden güne rakipsiz bir performans sunuyor. Gelişmiş güç aktarma teknolojileri, önceki modellere kıyasla %8’e varan bir yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor. Daha geniş servis aralıkları ve uzun ömürlü bileşenleri sayesinde düşük bakım ve tamir maliyeti %12’ye varan ek tasarruflar sağlamakta. Kabin, 4 desibel azaltılmış gürültü seviyesi ile önceki modellere göre daha da sessiz hale gelmiş, bu da araç akustiğinin ve ses tanıma özelliğinin %8 iyileşmesini sağlamış.

YENİ DAILY BUSINESS UP, DAILY ile herhangi bir akıllı telefonu veya tableti bir arayüze dönüştürmekte ve böylece müşterilerin mobil iş istasyonlarında en yüksek verim deneyimini yaşamasını sağlıyor.

YENİ DAILY BUSINESS UP, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla Sürüş Tarzı Değerlendirme (DSE) sistemi üzerinden gerçek zamanlı öneriler sunan ve Profesyonel Navigasyon sistemi sayesinde ticari araçlar için optimize edilmiş rotalar geliştiren, Sürücü Asistanı olarak çalışan akıllı bir cihaz.

Bu cihaz ayrıca Araç Sahipleri için, planlama, sevkiyat ve izleme işlerini Sygic Fleetwork sayesinde kolaylaştırmak suretiyle filo yönetimini basitleştiren ve 7/24 yol asistanı hizmeti olan Iveco Assistance Non Stop’a doğrudan bağlantı linki sağlayan, İş Asistanı gibi çalışan bir cihaz.

YENİ DAILY BUSINESS UP, sürekli evrim halinde olan bir AÇIK Platformdur; müşterilerimizin üretkenliğini ve verimini daha da artırmalarına yardımcı olmaya devam etmek için yeni özellikler sürekli geliştirilecek.

Yeni Daily Hi-Matic Euro 6 ailesi, tüm iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha geniş bir model yelpazesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sürüş deneyiminin geldiği son noktayı ve güvenlik, performans ve üretkenliğin tüm faydalarını, ergonomik çok-fonksiyonel kol ve kendinden uyarlamalı vites değiştirme stratejisi gibi özelliklerle birlikte sunuyorr. Aracın yüklü olup olmadığını algılayan, motor torkunu buna göre uyarlayan ve bunu yaparken de müşterinin üretkenliğini azaltmaksızın yakıt tüketiminde ve emisyon değerlerinde daha ileri seviyelerde azalma sağlayan akıllı bir sistem olan yeni EcoSwitch PRO sistemine de sahip. Bu araç, Iveco’nun sürücüyü tasarım sürecinin merkezine nasıl koyduğunun, üretkenliği geliştirmesinin ve mutlak sürüş memnuniyeti sağlamasının bir örneği.

Yeni Eurocargo, “Şehrin sevdiği kamyon”, yeni tam hava süspansiyonlu ve CNG versiyonları

“Şehrin sevdiği kamyon” olarak bilinen Eurocargo gamı, “2016 Yılının Uluslararası Kamyonu” unvanıyla taçlandırılmıştır. Standda, Iveco yeni Euro VI C uyumlu ML160 (16t) yeni tam hava süspansiyonlu versiyonu tanıtacak ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile çalışan ekolojik olarak sürdürülebilir Natural Power (Doğal Güç) versiyonunu teşhir edecek.

Yeni Eurocargo ML160 Full Air versiyonu, pasif Dizel Partikül Filtresine (DPF) sahip tek teknoloji olan Iveco’nun patentli HI-SCR teknolojisi sayesinde 31 Aralık 2016’da yürürlüğe girecek olan Euro VI C tüzüklerine uygun. Egzoz gazı devridaim sisteminden ziyade tekli emisyon-önleme sistemine sahip sınıfındaki (6- 19 ton) yegane araçtır. HI-SCR basit, güvenilir ve hafiftir. En önemlisi de, Dizel Partikül Filtresini aracın durmasına ihtiyaç duymadan veya sürücü müdahalesini gerektirmeden temizliyor.

Teşhirdeki Eurocargo ML160 Full Air, ön ve arka dingilde pnömatik süspansiyon ile donatılmış olup şu anda taşıma kapasitesi 1 ton artırılmış durumda. Sabit şasi ağırlığı ve yatay yükleme yatağı, yük eşit şekilde dağıtılmamış bile olsa daha gelişmiş bir güvenlik sağlıyor. Nakliye esnasında titreşimde sağlanan azalma, sürücünün konforlu bir şekilde seyahat etmesini ve eşyaların daha özenle taşınmasını sağlar. Yerden yüksekliğin değiştirilebilme imkanı, farklı yüksekliklerdeki yükleme ve boşaltma rampalarına yaklaşırken yüksek bir çok yönlülük ve farklı rampa eğimlerine uyum sağlama kabiliyeti sağlamakta.

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile çalışan yeni Eurocargo Natural Power da Iveco standında yer alacak. Düşük emisyon değerleri ve sessiz çalışması sayesinde büyük şehirlerde kendi evinde gibi.

Yeni motor, 1,400’den 1,800 dev/dak’ya 750 Nm tork ile 2,700 dev’dak’da 204 hp maksimum güç sağlamakta – bu da önceki modellere göre 100 Nm daha fazla tork anlamına geliyorr. Iveco’nun sürdürülebilirlik taahhüdüne bağlı kalınarak, bu yılın sonunda yürürlüğe girecek olan Euro VI Step C emisyon standartlarına hali hazırda uygun ve biyolojik veya organik atıklardan elde edilen biyo-metan ile çalışabilmekte. Motor teknolojisinin bir sonucu olarak, dizele göre 3 dB daha düşük gürültü seviyesi ile istisnai derecede sessiz bir araç.

Bu ayrıca, Eurocargo Natural Power’ın kısıtlı trafik bölgelerinde sürülebileceği ve gece çalışmaları için ideal olduğu anlamına geliyor. Yeni Eurocargo NP, 400 km’ye varan kapsam otonomisine sahip ve bu sayede çok-aktarmalı şehir dağıtımından belediye işlerine kadar bir çok görevingerekliliklerini yerine getiriyor.

Zor koşullar ve ortamlar için Astra HD9

Iveco’nun en çetin aracı olan ASTRA HD9 da IAA’da yerini alacak. Özel ağır-iş şasisi ve gelişmiş teknoloji ürünü güç aktarma mekanizmasından basit elektrik ve elektronik mimarilerine kadar bu ekstra-güçlü araçtaki her şey, iklim, arazi ve yükleme olanakları bakımından en zorlu koşullarla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmış. Bakımı ve tamiri kolay olup, en zorlu görevler için ideal bir ortak.

Euro VI 13 litre Yüksek Basınçlı Common Rail motor, yanma sürecini optimize eder ve güç çıkışı (560hp’ye kadar) bakımından motor verimini ve torku artırırken gürültü seviyesini azaltır ve yakıt tüketimini minimuma indirir. EGR’siz HI-SCR sistemi, ağırlığı ve karmaşıklığı azaltırken en iyi termal verimi sağlar. Elektronik kontrollü değişken geometrili turboşarj, üstün bir performans sunar. Düşük motor devrinde yüksek tork, her koşulda mükemmel sürüş esnekliği sağlar. HD9 ürün gamının sağlamlığı, çok yönlülüğü, hareketliliği, göreve bağlılığı ve yükleme yetenekleri, onu madencilik, inşaat, petrol & gaz ve ağır taşımacılık işleri için ideal bir seçim yapar.