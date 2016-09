Kâmil Koç, Pirelli ile işbirliği yaptı

Anasayfa » Güncel

05 Eylül 2016, 12:37

Kâmil Koç, filosunda yer alan araçların önemli bir kısmının yaz lastiği tedariki için Pirelli ile işbirliği yaptı.

Türkiye’nin iki büyük kuruluşu; karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün Türkiye’nin ilk ve lider firması olan Kâmil Koç ve şehirlerarası taşımacılığa ürünleriyle farklı bir soluk getiren Pirelli’den dev işbirliği.

Kâmil Koç, 1000’in üzerinde araçtan oluşan filosunun büyük bir kısmının lastik tedariki için Pirelli ile anlaşma imzaladı.

Böyle bir hizmet için öncelikle güven gerekli

Kamil Koç firmasıyla gerçekleştirilen işbirliğiyle ilgili olarak bilgi veren Pirelli Endüstriyel Lastikler EMEA Bölge CEO’su Murat Akyıldız, “Bir asıra yakın bir süredir, yolcu taşımacılığı sektöründe Türkiye’nin en önemli firmalarının başında gelen Kamil Koç’la yapılan anlaşma temelinde hizmeti, güveni, konforu ve kaliteyi barındırıyor. Bunlar yolcu taşımacılığı denildiğinde akla gelen kriterlerdir. İnsanlar canlarını emanet ettikleri otobüslerin, konforlu ve her şeyden önce güvenli olmasını ister. İşte bunu yıllardır başarıyla sunan bir firma olan Kamil Koç’un, araç filosundaki kendisine ait otobüslerinde Pirelli’yi tercih etmesine de bu anlamda gurur duyduk. Çünkü biz Pirelli olarak, lastiklerimizle, Kamil Koç filosundaki tüm kaptanların güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmalarına destek olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Güvenli seyahat olmazsa olmazımız



Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürüise gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Biz sektörün kurucusu olarak yolcu taşımacılığı ile ilgili atmış olduğumuz her adımda öncü olduk. Özellikle güvenlik standartlarının belirlenmesi konusunda sektörün gelişmesine ve ilerlemesine her zaman katkıda bulunduk. Güvenlik bizim için her zaman öncelik verdiğimiz konu oldu. Yolcularımıza güvenli bir seyahat sunulması adına güvenlik standartlarını artırmak için adımlar atıyoruz. Bildiğiniz gibi bir aracın en az motor kadar önemli olan parçası lastiktir. Bu nedenle lastik seçimi bizim için güvenli yolculuğun en önemli parçası demektir. Sektörümüzün önemli iş ortaklarından biri olan Pirelli’nin güvenli seyahat ile ilgili ARGE çalışmalarını yakından takip etmekteydik. İlk etapta filomuzun önemli bir kısmını Pirelli lastikleri ile yeniledik. Firmamızın güvenlik standartlarını güçlendirme konusunda ilerleme kaydedeceğimiz önemli bir işbirliği oldu. Güvenli seyahat adına Pirelli ile yapmış olduğumuz bu önemli işbirliğinin bize katkıda bulunacağını düşünüyorum.”