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İDO Ro-Ro Hattı, deniz sektörünün Oscar'ını aldı
05 Eylül 2016, 12:31
İDO, deniz sektörünün oscarı olarak bilinen 11. Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri'nin Kabotaj Hattı Ro-Ro Taşımacılığı Kategorisi'nde ödüle layık görüldü
Geniş araç kapasiteli filosu ile her yıl milyonlarca misafire keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, Deniz haber ajansı tarafından düzenlenen, 11. Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri'nin Kabotaj Hattı Ro-Ro Taşımacılığı Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.
İDO Deniz ve Kara Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hasan Üstündağ, ödülü alırken konuyla ilgili şunları söyledi: “Denizciliğe gönül vermiş bir kuruluş olarak en büyük amacımız denizin inanılmaz potansiyelini kullanmak ve kullandırmaktır. Ambarlı’daki iskelenin yapım süreciyle ilgili izinlerin tamamlanması ve inşaatın gerçekleşmesinin ardından Ambarlı - Topçular Ro-Ro hattımızın giderek büyüyen bir operasyona dönüşeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızın değerlendirilerek sektörümüzün önde gelen uluslararası oyuncularını bir araya getiren Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri’nde Kabotaj Hattı Ro-Ro Taşımacılığı kategorisinde ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz.”
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