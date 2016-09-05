Citroën'den sonbahar kampanyası

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05 Eylül 2016, 11:52

Citroën, Eylül 2016'da hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde çok özel kampanyalar sunuyor.

Citroën, Eylül ayı süresince binek modellerinde 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz, ticari modellerinden Berlingo’da da 40.000 TL’ye 20 ay %0,89 faiz gibi çok cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca, C4 Picasso modelinde, anahtar teslimde 15.000 TL’lik indirime ek olarak 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz kredi kullanmak istemeyenler için, 5.000 TL’lik ekstra indirim Eylül ayı içinde geçerli olacak.

Kampanya dahilinde Citroën C1, C3, C4 Cactus, C4 (1.6 HDi Easy hariç), C4 Picasso, Grand C4 Picasso modellerinde 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz, C-Elysée (1.6 HDi Attraction hariç) Nemo Combi, Nemo Combi Plus ve Nemo Panelvan modellerinde ise 30.000 TL’ye 20 ay %89 faizle satış imkanı sunuluyor. Berlingo Combi, Berlingo Panelvan Maxi modelleri de 40.000 TL’ye 20 ay %89 faizle Eylül ayında Citroën bayilerinde yer alacak.

Yakıt verimliliği, yüksek performansları ve çevreci özelliklerini hem benzinli hem de dizel motorlarıyla üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Eylül ayında da devam ediyor. Eylül ayında Citroën’in ticari ve binek araçlarının belirli modelleri en uygun faiz ve ödeme koşullarıyla satışa sunuluyor.

Binek Citroën modellerinde 30 bin TL’ye 20 ay %0 faiz fırsatı başladı



Citroën’in, tüm binek ve ticari modellerinde Eylül ayı boyunca kampanya rüzgarı esecek. 2016 yazını çeşitli kampanyalarla geçiren Citroën, sonbahara da yine çarpıcı ödeme koşulları ve faiz oranlarıyla giriyor.

Kampanya dahilinde Citroën C1, C3, C4 Cactus, C4 (1.6 HDi Easy hariç), C4 Picasso ve Grand C4 Picasso modellerinde 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz, C-Elysée (1.6 HDi Attraction hariç), Nemo Combi, Nemo Combi Plus ve Nemo Panelvan modellerinde ise 30.000 TL’ye 20 ay %89 faizle satış imkanı sunuluyor. Berlingo Combi, Berlingo Panelvan Maxi modelleri de 40.000 TL’ye 20 ay %89 faizle Eylül ayında Citroën bayilerinde yer alacak. Ayrıca, C4 Picasso modelinde 30.000 TL’ye 20 ay %0 faiz kullanmak istemeyenler için 5.000 TL’lik ek indirim seçeneği de Eylül ayı içinde geçerli olacak. Bu sayede C4 Picasso modelindeki toplam indirimler 20.000 TL’yi buluyor.

Satış sonrası yüzde 20'ye varan indirimler

Citroën, 05-30 Eylül 2016 tarihleri arasında binek ve ticari araçlarını yetkili servise getiren araç sahiplerine debriyaj kitleri ve debriyaj rulmanlarında ve bu parçaların işçiliklerinde %20 indirim fırsatı sunuyor.

Türkiye genelinde yaygın 50’yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroën, 05-30 Eylül 2016 tarihleri arasına özel avantajlı servis kampanyası düzenliyor.

Citroën teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğunu kazanan uzman teknik ekibi ile satış sonrası hizmetler sunan Citroën Türkiye, 05-30 Eylül 2016 tarihleri arasında orijinal yedek parçalardan debriyaj kitleri ve debriyaj rulmanlarında %20’ye varan indirim fırsatı sunuyor. “Vites büyütmenizi kolaylaştıracak” bu kampanya kapsamında; debriyaj parçalarında ve bunların işçiliklerinde % 20 indirim uygulanıyor.

05-30 Eylül 2016 arasında geçerli olan kampanyadan tüm Citroën modelleri yararlanabilecek.

