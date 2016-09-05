Sertrans Logistics 'Tanınmış Marka' statüsü kazandı

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05 Eylül 2016, 11:39

27 yıldır ulusal ve uluslararası markaların lojistikteki güvenilir çözüm ortağı olan Sertrans Logistics, Türk Patent Enstitüsü tarafından ''Tanınmış Marka'' statüsüne layık görüldü.

Lojistik sektörüne kazandırdığı ilklerle ve müşterilerine rekabet avantajı sağlayan yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Sertrans Logistics, lojistik sektöründe ilk olarak ‘Tanınmış Marka Statüsü’ elde ett.

Konuyla ilgili Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş; ''Sertrans’ın Türk lojistik sektörüne kazandırdığı yenilikler ve ilkler bizim için her zamangurur kaynağı oldu.‘Tanınmış Marka” statümüz de bunlardan biri… Bizim sektörümüzde ilk olarak bu statüye layık görülmemizişimizi doğru yaptığımızı kanıtlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana yüksek kaliteli,geniş hizmet kapsamlı yatırımlar yapma gayreti içinde olduk, halen de ulusal ve uluslararası düzeyde iddialı, müşterilerine dünya standartlarında hizmet veren bir şirket olarak yolumuza devam ediyoruz ” dedi.

İlk başvuruda başarmak gurur verici

Bir lojistik şirketi olarak daha ilk başvuruda bu unvanı elde edebilmenin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Keleş, “Sertrans Logistics olarak Türk lojistik sektöründe bu statüyü alan ilk firma olduk. Halen de tek firma olarak yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.Tanınmış Marka Statüsü’nün uluslararası ticarette markaya önemli avantajlar sağladığına dikkat çeken Keleş, “Ancak bu süreç kolay tamamlanmıyor. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, kurumun büyüklüğü, pazar payı, marka bilinirliği, marka yatırımları, ürün ve hizmetlerinin piyasadaki yaygınlığı gibi pek çok zorlayıcı kriterideğerlendiriyor. Uzun ve son derece yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm bu aşamaları ilkbaşvurumuzda başarıyla geçerek Tanınmış Marka statüsüne ulaşmış olmamız bizlere gurur veriyor” dedi.

Global müşteriler artık farklı duyarlılıklarla hareket ediyor

Tanınmış Marka statüsünün özellikle global müşterileri açısından son derece önemli olduğunu belirten Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, şöyle devam etti: “Müşteri nezdinde güven tesis etmek kolay bir iş değildir, bunu artık sadece iş süreçlerinizi rutin olarak yerine getirmekle gerçekleştiremezsiniz. Dünyayı takip eden yenilikçi yaklaşımlarınız, imajınız, itibarınız ve müşteri nezdindeki algınız, bugün tüm sektörlerdeki global oyuncuların, çok uluslu olsun- olmasın pek çok ciddi kurumsal şirketin çözüm ortağı arayışında en büyük öncelikler haline gelmiş durumda. Tanınmış Marka statümüz, kuşkusuz temel pazarlama araçlarımızdan bir tanesi değildir, ancak şirketimizin ve markamızın sürdürülebilirliği açısından önemlidir ve bu tür yaklaşımları önemseyen, hizmet almak istediği şirketlerden somut göstergeler bekleyen global müşterilerimiz açısından da öncelikli konuların başında gelmektedir.”