Thermo King'den HEG Gıda'ya soğutma ünitesi

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05 Eylül 2016, 11:25

Thermo King, Türkiye pazarında yer alan birçok ünlü markanın resmi tedarikçisi olarak hizmet veren HEG Gıda'ya soğutucu ünite teslimatı gerçekleştirdi.

Thermo King, lojistik sektöründeki farklı hizmet dallarının tercihi olmaya devam ediyor. Firma son olarak 2 farklı noktada üretimi gerçekleşen, Türkiye geneline 3 bin noktada ürünleri tercih edilen HEG Gıda’ya ünite teslimatı gerçekleştirdi.

HEG Gıda adına Ertan Uysal’a yeni ünitesi firma tesislerinde, Thermo King Satış ve Pazarlama Müdürü Suna Türk tarafından teslim edildi. Uysal, plaket töreninde yaptığı açıklamada” HEG GIDA olarak son 7 yıldır yatırımlarımızı donuk üretim ve donuk sevkiyat alanında şekillendiriyoruz. Hedefimiz ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırabilmek” şeklinde konuştu.

Uysal, “Performansı ve kalitesi bizim için yeterli bir referans oldu. Yeni ünite alımında direk Thermo King ile iş birliği içinde olduk. Türkiye pazarında yer alan dünyaca ünlü 12 farklı markanın sandviç, pasta, açma, cheesecake gibi ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Her sabah 120 farklı noktaya bu ürünlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu markalarla iş birliğinizin devamı için kalite çıtasını en üst noktaya çıkarmalısınız. Bu kaliteyi üretim aşamasından, markanın vitrininde yer alma aşamasına kadar sürdürmeniz gerekiyor. Biz bu standartları Thermo King ile yakaladık ve devam etme arzusundayız” açıklamasında bulundu.

Thermo King Marka Müdürü Suna Türk, tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini belirterek “Son teknolojiye sahip ürünlerimize ek olarak aracın ısı hareketlerini sürekli takip etme imkanı sunan Tracking (uzaktan takip sistemi ) cihazları ile müşterilerimiz ürünlerini güvenle taşımaktadır. Thermo King olarak sadece ürün satmıyor ihtiyaca uygun ürün seçiminden, satış sonrası servis ve bakım için gerekli tüm hizmetleri sağlıyoruz. HEG gıdalı ile yaptığımız iş birliğinin devam etmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.



HEG GIDA yerli ve uluslararası zincir mağazalara ekmek, sandwich, pasta, cheesecake ve poğaça açma grubu ürünleri üretip, donuk sevkiyatlarını yapıyor. HEGMEK ve SOSWEET markaları adı altında profesyonellere yani ev dışı tüketim denilen HORECA grubuna ekmek, sandwich, pasta, cheesecake ve poğaça açma grubunda donuk ürün olarak hizmet veriyor. Günlük 30-60 bin adet üretim yapabilen ve altyapısı bulunan HEG Gıda, günlük 120 noktaya, nakliyesini de bünyesinde yer alan filo ile gerçekleştiriyor.

