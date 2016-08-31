HNR Lojistik'e 129 adet Tırsan treyler

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31 Ağustos 2016, 16:50

Tırsan, HNR Lojistik'e 129 adet Tırsan Perdeli Mega semi-treyler teslim etti. Firma, filosundaki Tırsan treyler sayısını 500'e tamamladı.



Tırsan, taşımacılık sektörünün önde gelen firmalarından biri olan HNR Lojistik’e Tırsan Adapazarı Fabrikasında düzenlenen törende, 129 adet Tırsan Perdeli Mega semi-treyler teslim etti. 2016’nın son parti alımını gerçekleştiren firmanın filosunda şu anda 500 adet Tırsan treyler bulunmaktadır.

DAF-TIRSAN tarafından satışı gerçekleştirilen araçların teslimat törenine, Tırsan Treyler Yurtiçi Genel Müdür Yardımcısı Ercan Kulaksız, HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner ve DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç katıldı.

HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Firma olarak Tırsan markasını tercih etmemizin öncelikli nedenlerinin başında, yüzde 100 yerli sermaye olmasının yanı sıra, Tırsan’ın her zaman ve her koşulda bize vermiş olduğu desteklerdir. Çünkü bizim için önemli olan tek şey günlük kazanımlar değil, uzun süreli ilişki ve kazanımlardır. Tırsanla yıllardır süren güzel bir iş ortaklığımız var” dedi.

Hüner sözlerine şu şekilde devam etti: “Öte yandan Tırsan’ın Türkiye treyler sektöründe yıllardır lider konumunda olması ve Perdeli Tenteli segmentinde de yine pazarın en donanımlı ve en güçlü treylerlerini üretiyor olması da Tırsan’ı seçmemizdeki diğer önemli bir faktör olmuştur.”

Arda Hüner son olarak, “Uluslararası taşımalarımızda Tırsan tren yüklemeli araçlar sayesinde, yakıt ve tamir bakım masrafı, lastik, şoför ve işletme maliyetlerimiz azalıyor bu da bizim için büyük avantaj. Tırsan ailesi ile uzun yıllardır süren bu olumlu iş birliğimizin ileriki yıllarda da artarak devam etmesinden memnuniyet duyacağız” açıklamasında bulundu.

Merkezi İstanbul olan HNR Lojistik firması, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere parsiyel, ekspres, soğuk hava, rulo sac, dökme yük, ADR sınıf yük, ağır nakliye ve proje taşımacılığı alanında lojistik hizmeti veriyor.

