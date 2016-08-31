Tırsan'dan 'geri alım garantili' frigo kampanyası

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31 Ağustos 2016, 16:29

30 Eylül 2016 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya göre, Tırsan Frigo'ya vadeli ve geri alım garantili olarak sahip olmak mümkün.

Tırsan, soğuk zincir taşımacılığı yapan müşterilerinin yeni araç alımlarını Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış bir uygulamayla güven içinde gerçekleştirebilmeleri için yeni bir Tırsan Frigo kampanyası başlattığını duyurdu.

Türkiye’nin en çok tercih edilen frigorifik treyleri Tırsan Frigo’ya şimdi vadeli ve geri alım garantili olarak sahip olmak mümkün.

Sektörün ilk finansman sağlayıcısı Tırsan Finans desteğiyle hazırlanan ve 30 Eylül 2016 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya göre, Tırsan Frigo almak isteyen taşımacılar sadece 900 € peşinatla, ister ayda 1.000 € ister üç ayda bir 3.000 € ödemeli olarak 36 ay vade ile araç sahibi olacaklar.

Tırsan, Avrupa treyler sektöründe yaygın olarak yapılan geri alım uygulamasını Türkiye’ye Frigo kampanyası ile getirdi. Kampanya dâhilinde yapılan alımlarda vade süresi bitimine kadar aracını satmak isteyen müşteriler, alıcı aramak zorunda kalmadan garanti altındaki araçlarını 22.000 € bedelle Tırsan’a geri verebiliyor. Bu sayede Tırsan Frigo kullanıcıları, üç yıl sonunda araçlarını yenilerken de avantaj sağlıyor.

Üstelik, kampanya dahilinde Tırsan Frigo, hiçbir ek ücret ödenmeksizin 5 yıl boyunca Tırsan Garantisi altında korunacak.