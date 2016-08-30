Anadolu Isuzu yeni Novo S'i tanıttı

Anasayfa » Otobüs

30 Ağustos 2016, 13:12

Anadolu Isuzu, servis ve okul taşımacılarına yönelik özel olarak tasarladığı Novo S'i İzmir'de tanıttı.

Ticari araç ve otobüs sektörünün öncülerinden Anadolu Isuzu, servis ve okul taşımacılarına yönelik özel olarak tasarladığı Novo S’i İzmir’de tanıttı. Isuzu Erdiloğlu Plaza’da gerçekleşen tanıtıma Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Satış Direktörü Tunç Karabulut ve Erdiloğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erdil’in yanısıra çok sayıda Isuzu müşterisi katıldı.

Yaklaşık 300 kişinin hazır bulunduğu tanıtıma, İzmir Servis Taşımacıları Oda Başkanı Sn. Hasan Basri Bostancı ve üyeleri, Ege Tur-Der Başkanı Sn. İsmail Cirit, İZTAD Başkanı Sn. Özer Bür ve üyeleri, Kamil Koç Bölge Müdürü, Pamukkale Servisler Müdürü ve fikir önderleri de katılım gösterdi.

Euro 6 normlarında,kalitesi dünyaca kabul edilen Isuzu commonrail turbo dizel intercooler motora sahip olan Novo S, hafifletilen ağırlığı sayesinde optimum yakıt sarfiyatı sağlıyor. Düşük yakıt sarfiyatının yanısıra düşük işletim maliyetine sahip olan Novo S; yüksek güvenlik standartları ile sektörden tam not almayı bekliyor.

7.5 metrelik uzunluğu ile üstün manevra kabiliyetine sahip olan Novo S, 190 beygir gücündeki motoru ile oldukça atik. Rekabetçi fiyat seviyesi ile sektöre ekonomik çözüm olan Novo S, Isuzu yetkili otobüs satış bayilerinde servis ve okul sektörünün hizmetine sunuluyor.

