New Holland traktörleri Egeli çiftçilerin hizmetinde

30 Ağustos 2016, 12:57

New Holland, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 18 traktörden oluşan filonun teslimatını yaptı.





Türkiye’nin en çok tercih edilen traktör markası New Holland, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, bugüne kadar belediyelere yapılan “ilk ve en büyük filo satışı”nı gerçekleştirdi. New Holland’ın İzmir bölge bayileri Cantrak Traktör (Torbalı) , Demireller Traktör (Menemen) ve Özaltaylar Otomotiv (Bergama) TT Bahçe, TD4B, TDD Delta ve TR6 serilerinden oluşan toplam 18 adet traktör ve 2 adet ilaçlama makinasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir’in katılımlarıyla gerçekleştirilen bir tören ile teslim edildi.

Törende yaptığı konuşmada üretimde kaliteyi artırmak ve kırsalda kalkınmayı desteklemek için üreticilere ihtiyaç duydukları pek çok malzemeyi ücretsiz dağıttıklarını, ürettikleri ürünleri satın alarak her yıl on milyonlarca liralık kaynak aktardıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu; “İzmir'de tarım sektörü Türkiye'den 2.5 kat fazla büyümüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını harcarken, bütçesini yaparken, parasını nereye harcayacağını belirlerken kırsal kesimin kalkınmasına öncelik vermektedir. Birçok öncelikli projemiz var ama kırsal bizim nazarımızda birinci gelmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şimdi de ziraat odalarına 2.7 milyon liralık tarım makinesi dağıtarak Türkiye’de bir ilk daha gerçekleştirdik. Her şey eksik olabilir, gecikebilir ama tüm dünyanın en stratejik sektör olarak gördüğü tarıma, kırsala vereceğimiz destek artarak devam edecektir” dedi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen bu anlaşma, bugüne kadar belediyeler kapsamında yapılan en büyük filo satışımız olması nedeniyle; bizler için ayrı bir öneme sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem tarımın gelişimine katkıda bulunulması hem de bölge çiftçilerinin çalışmalarının desteklenmesi için alınan tüm ürüleri İzmir Ziraat Odaları’na hibe etti. Türkiye’de bir ilk olan bu özel projede traktörlerimiz ve ekipmanlarımızla yer almaktan dolayı hem mutlu hem de gururluyuz.”

New Holland TDD Delta Serisi

New Holland’ın kendini kanıtlamış TDD Delta serisi, orta sınıf tarımsal işletmelerin vazgeçilmezi. Modern kabin ve kaporta tasarımıyla 75 hp, 90 hp , 100 hp ve 110 hp güç üreten çevreci Tier III motorlara sahip olan bu seri, 4 farklı model seçeneği ile tüm çitçilerin hizmetinde. Sahip olduğu 12 ileri 12 geri transmisyon ile birçok tarımsal faaliyeti kolaylıkla yerine getirmeye yardımcı olan New Holland TDD Delta Serisi orta ölçekli işletmelerin yegane temsilcisi olmaya devam ediyor.

New Holland TD4B Bahçe Serisi



Bahçelerin vazgeçilmezi; New Holland TTB Serisi



Gücün simgesi Yerli Dev TR6 Serisi…

Bahçe tarımının lideri New Holland markası, bağ ve bağçe tarımında ki tecrübeleri en iyi şekilde harmanlayarak TD4B bahçe serisinde buluşturuyor. TD4B bahçe serisinde 65,72,80 ve 88 Hp güçlerine sahip 4 farklı motor seçeneği bulunuyor. Seri 88 HP motor gücüne sahip 4 silindirli motoru sayesinde, gelişen ve büyüyen bağ-bahçe tarımındaki tüm tarımsal işlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. Direksiyonun yanında konumlandırılmış ileri geri mekik kolu ile TD4B bahçe serisinde 12 ileri 12 geri transmisyon standart olarak sunuluyor. TD4B bahçe serisinde opsiyonel olarak sunulan Powershuttle mekik kolu ile ileri geri manevra yapmak artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.3000 kg kaldırma kapasitesine sahip güçlü hidrolik kolları ve 4 adet hidrolik güç çıkışı TD4B bahçe serisi bağ ve bahçe tarımındaki tüm işlerin üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandı.Bahçelerin vazgeçilmezi TTB serisi, güçlü motoru ve kendini kanıtlamış transmisyon sistemi sayesinde her türlü işin üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir. TTB serisi traktörler, özelikle yamaç arazilerde talep edilen geniş ve alçak tip traktör yapısını sağlayabilmenin yanı sıra, her türlü bahçe tiplerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yüksek performansları ve pratik kullanım özellikleri ile TTB serisi traktörler, tüm bahçeler için güçlü bir çözüm ortağı.“New Holland markasının yerli amirali, TürkTraktör fabrikasında montajı yapılan, Türkiye çiftçisinin tarla faaliyetlerinde keyifle kullanabileceği yeni TR6 serisi.

Elektronik ve mekanik donanımların muhteşem birleşimi ile bir araya gelmiş TR6 serisi, TR6.120, TR6.130, TR6.140 modeller, 110 beygir üstü segment aralığında, Türkiye’ de TürkTraktör Fabrikasın’ da montajı yapılan 3 farklı yerli ürün. TR6 serisi toprak üstü ve kuyruk mili çalışmalarında otomatik olarak devreye giren ve güç artışı sağlayan teknolojik motorlara sahip. Yüksek performans sağlayan 16 valf’ li Common Rail enjeksiyon sistemine sahip motorları ile yerli üretim traktörlerde bir ilke imza atıyor. Common Rail sistemi motor devrinden bağımsız olarak püskürtülen yakıttan dolayı, motorun daha düşük devirlerinde daha yüksek güçlere ulaşabilmesini sağalıyor. Ani yüklenmeleri hızlı bir şekilde anlayıp, buna göre yakıt püskürterek motor devrini koruyor. Yakıtı yüksek basınçla püskürterek, silindirlere ihtiyacı kadar yakıt gönderiyor ve yakıt ekonomisi sağlıyor.

16X16 Yarı otomatik transmisyon yapısı ile engel tanımayan, birçok tarla tarımı işinin üstesinden daha az işçilik ve daha kısa sürede kolaylıkla gelebilen TR6 serisi, konforlu kabin yapısı ile çalışmaya da teşvik ediyor. İleri ve geri hareketleri elektro hidrolik olarak kullanılan traktörler, otomatik diferansiyel kilidi ve otomatik çift çeker özelliklerine de sahip.

Traktör dendiğinde ilk akla gelen ve en önemli donanımlardan olan hidrolik sistem TR6 serisinde muhteşem bir şekilde tasarlanmış. TR6 serisinin tüm modellerinde standart olarak bulunan 8 adet hidrolik güç çıkışı sayesinde, birçok farklı ekipman ile çalışabilme olanağı sunmakta. 6 ton’ a yakın yüksek kaldırma kapasitesi kabin içerisinden elektronik olarak kolayca kontrol edilebilmekte.

TR6 serisi 3 farklı kuyruk mili devirleri ile çalışabilecek kuyruk mili sistemine de sahip. 540/540E/1000 gibi daha düşük devirlerde daha yüksek performans ile çalışabilen modeller, bu sayede yakıt tasarrufu sağlayarak cebinizin dostu olacak. Otomatik kumanda sistemi ile kontrol edilebilen kuyruk mili sistemi, pratik kullanımı ile de dikkat çekmekte.

TR6 serisi geniş konforlu ve ferah kabine sahip. Sıcak soğuk klima özelliği, havalandırma sistemi ve yolcu koltuğu, süspansiyonlu operatör koltuğu’ nu standart olarak sunmakta. Geniş görüş açısı sunan cam alan sayesinde tarla çalışmalarında sorunsuz iş imkanı sunuyor. Özel olarak tasarlanmış kabin yapısı, çalışma esnasındaki titreşimi ve ses düzeyini de minimuma indirerek, traktör ile çalışma refahını da maksimuma çıkartmakta. TR6 serisi geniş iç hacme sahip kabin tasarımı, tüm fonksiyonları kolayca kumanda edilebilen konsolu ve geniş görüş açısı sayesinde tarla çalışmalarını zevke dönüştürüyor.”