Scania'dan bir ilk daha

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26 Ağustos 2016, 18:33

Scania,bir ilke daha imza atarak dünyanın ilk yan perde hava yastığına sahip ağır ticari aracını üretti.

Scania, güvenlik donanımlarında öncü olmaya devam ediyor. Yeni nesil Scania araçları dünyanın ilk yan perde hava yastığına sahip ağır ticari araçları oldu.

Scania gerek kabin içi, gerekse yayalar ve diğer araçlardaki yolcuların korunmasına yönelik güvenlik donanımları ile aktif-pasif emniyet tedbirlerini yükseltiyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de sektöründe ilk yan perde hava yastıklı Scania araçları.

Yan devrilme ve yuvarlanma tipi kazalar sürücülerin en tehlikeli kaza tipleri olarak tanımlanmaktadır. Scania, yan perde hava yastıklarıyla bu tip kazalarda meydana gelebilecek ağır yaralanma ve can kaybı risklerini yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor. Yeni nesil Scania araçlarda bulunan ve kaza anında şişen yan perdeler, koruma görevini tamamladıktan sonra sönerek, sürücünün dışarı çıkarılmasında kolaylık sağlıyor.

Scania, Şerit takip sistemi (LDW), gelişmiş acil durum frenleme sistemi (AEB), hız sabitleme sistemi (ACC) ve filo yönetim sistemi teknolojileri ile araç ve sürücü güvenliği konusunda öncülük ediyor.

