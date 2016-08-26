TREDER Üyeleri , Türk Pirelli Köseköy Fabrikasında Toplandı

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26 Ağustos 2016, 18:22

Pirelli, TREDER Yönetim Kurulu üyelerini İzmit - Köseköy'de ağırladı.



Yönetim kurulu toplantılarını zaman zaman ana tedarikçilerinin üretim tesislerinde gerçekleştiren Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER ), 23 Ağustos tarihinde Türk Pirelli’nin İzmit - Köseköy fabrikasındaydı.

TREDER Yönetim Kurulu üyeleri, bu fabrika ziyareti ile hem sektörün önde gelen lastik tedarikçilerinden birinin daha tesislerini ve ürün kalitesini yakından gördüler hem de yüzyüze diyalog kurdular.

Pirelli’nin özel bir önem verdiği toplantıya Endüstri Direktörü Hakan Yalnız, Ticaret Pazarlama Müdürü Emrah Erol, Ticaret Direktörü Gökçe Kemal Şenocak, Satış Sistemleri ve Dijital Pazarlama Sorumlusu Tuğba Başaran, Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahu Tarmangil ev sahipliği yaptı.



Ziyarette Pirelli MEA Bölgesi Pazarlama Direktörü Alberto Vigano da yer aldı.

Kısa bir süre önce otomobil ve ticari lastiklere yönelik organizasyonunda değişikliğe giden Pirelli; Türkiye’nin ilk lastik üretim tesisi olan Köseköy fabrikasında ağırladığı TREDER üyelerine yeni organizasyonu, ürünleri, özellikle de yarı römorklarda kullanılan lastikleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye merkez

Emrah Erol ve Hakan Yalnız tarafından yapılan sunumlarla; Pirelli’nin dünyadaki konumu, ürün yelpazesi ve özellikle treyler lastikleri, bu lastiklerin temel özellikleri ile desenleri, TREDER üyelerine anlatılırken, Pirelli’nin 128 ülkeyi kapsayan EMEA Bölgesi’nin merkezinin Türkiye olmasının, ülkemize verilen önemin bir işareti olduğu ifade edildi.





Dernek ve sektör yöneticilerinin yer aldığı ziyarette Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Pirelli Fabrika Endüstri Direktörü Hakan Yalnız ve Pirelli Ürün ve Ticari Pazarlama Sorumlusu Emrah Erol birer sunum gerçekleştirdiler.

Pirelli’nin yeni organizasyonunda, ticari araç, kamyon, otobüs, iş makinaları ve tarım makinaları lastikleri, endüstriyel lastikler olarak otomobil grubundan ayrılmış bulunuyor. Bununla birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesini kapsayan EMEA Bölgesi’nin yeni merkezi İstanbul, CEO’su ise Murat Akyıldız.

Pirelli’nin Köseköy fabrikası da 340 bin metrekare alana sahip bir üretim tesisi olarak, Pirelli’nin hem kapasite hem ürün çeşitliliği açısından en büyük tesisi.





F 1 lastikleri Köseköy’de üretiliyor

Bilgilendirmelerin ardından TREDER üyeleri, Köseköy fabrikası içerisinde yer alan ve otomotiv teknolojisinin ayrılmaz bütünleyicisi olan lastik teknolojisinde Pirelli’nin uzmanlığını gösteren Formula 1 lastiklerinin üretim tesisini gezdiler. F1 lastiklerinin üretim sürecini, ürün özelliklerini, kalite sağlama ve kontrolü proseslerini inceleme olanağı buldular.



Ziyaretin anısına Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak tarafından, TREDER Başkanı Kaan Saltık’a bir plaket verildi.



Derneği üyeleri ve sektör katılımcılarının yer aldığı grup treylerler için geliştirilen yeni ST01 serisi hakkında detaylı bilgi alırken, Formula 1 lastiklerinin üretim bölümünü de ziyaret ettiler.



