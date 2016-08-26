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TREDER Üyeleri , Türk Pirelli Köseköy Fabrikasında Toplandı
26 Ağustos 2016, 18:22
Pirelli, TREDER Yönetim Kurulu üyelerini İzmit - Köseköy'de ağırladı.
Yönetim kurulu toplantılarını zaman zaman ana tedarikçilerinin üretim tesislerinde gerçekleştiren Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER ), 23 Ağustos tarihinde Türk Pirelli’nin İzmit - Köseköy fabrikasındaydı.
Ziyarette Pirelli MEA Bölgesi Pazarlama Direktörü Alberto Vigano da yer aldı.
Kısa bir süre önce otomobil ve ticari lastiklere yönelik organizasyonunda değişikliğe giden Pirelli; Türkiye’nin ilk lastik üretim tesisi olan Köseköy fabrikasında ağırladığı TREDER üyelerine yeni organizasyonu, ürünleri, özellikle de yarı römorklarda kullanılan lastikleri hakkında bilgi verdi.
Türkiye merkez
Dernek ve sektör yöneticilerinin yer aldığı ziyarette Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Pirelli Fabrika Endüstri Direktörü Hakan Yalnız ve Pirelli Ürün ve Ticari Pazarlama Sorumlusu Emrah Erol birer sunum gerçekleştirdiler.
Pirelli’nin yeni organizasyonunda, ticari araç, kamyon, otobüs, iş makinaları ve tarım makinaları lastikleri, endüstriyel lastikler olarak otomobil grubundan ayrılmış bulunuyor. Bununla birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesini kapsayan EMEA Bölgesi’nin yeni merkezi İstanbul, CEO’su ise Murat Akyıldız.
F 1 lastikleri Köseköy’de üretiliyor
Ziyaretin anısına Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak tarafından, TREDER Başkanı Kaan Saltık’a bir plaket verildi.
Derneği üyeleri ve sektör katılımcılarının yer aldığı grup treylerler için geliştirilen yeni ST01 serisi hakkında detaylı bilgi alırken, Formula 1 lastiklerinin üretim bölümünü de ziyaret ettiler.
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